شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا للمرضى الخاضعين لعمليات الزرع يقلل من فرص الإصابة والوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الزيادة اليومية في حالات كورونا قد انخفضت في الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال هناك بعض مجموعات السكان معرضة لخطر الإصابة بالعدوى، ومرضى زراعة الأعضاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

بشكل عام، يتناول مرضى زراعة الأعضاء أدوية عديدة، ما قد يضعف قدرتهم على مكافحة العدوى، ووفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" يجب على هؤلاء المرضى توخي الحذر الشديد في حياتهم العادية، لذا فإن التطعيم بالنسبة لهم أمر بالغ الأهمية، حتى أن بعض الدراسات زعمت أنها قد تتطلب جرعة ثالثة من اللقاح للحد من المخاطر.

النبأ السار لمرضى الزرع هو أن التطعيم ضد كورونا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والوفاة بسبب فيروس كورونا لدى متلقي زراعة الأعضاء البالغين.



مرضى الزرع والتطعيمات

تقلل لقاحات كورونا من العدوى في مرضى زراعة الأعضاء

أشارت دراسة جديدة إلى أن اللقاحات آمنة لمرضى زراعة الأعضاء، ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Transplantation، المجلة الرسمية للجمعية الدولية لزراعة الكبد، فإن التطعيم يحمي مرضى الزرع ويقلل معدل الوفيات بمقدار النصف تقريبًا.

ولا تزال الوفيات في مرضى الزرع أكبر بكثير من عامة السكان الذين تم تلقيحهم، لذا، فإن الرسالة هي أن هؤلاء المرضى يجب أن يتم تطعيمهم وأن يكونوا حذرين، وأن يرتدوا أقنعة ويمارسوا التباعد الاجتماعي.

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات في 48213 متلقي زرع ، من بينهم 39727 تلقوا جرعتين من لقاح (Pfizer / BioNTech أو Oxford / AstraZeneca)، تبين انخفاض الإصابة بفيروس كورونا من 51٪ في الأفراد غير المحميين إلى 19٪ في أولئك الذين تلقوا جرعة تطعيم واحدة و 0.36٪ في أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

مرضى الزرع الملقحين بالكامل لديهم معدلات أقل للوفاة من كورونا

وفقًا لنتائج الدراسة، انخفض أيضا معدل وفيات كورونا بشكل كبير في مرضى زرع الأعضاء الذين تم تطعيمهم بالكامل، وكان لدى المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا معدل وفاة بنسبة 7.7 ٪ إذا تلقوا جرعتين من التطعيم، مقارنة بـ 12 ٪ لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم أو تلقوا جرعة واحدة فقط.

ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، فإن الحصول على جرعة معززة ثالثة قد تكون ضرورية لمرضى الزرع، فقد وجد الباحثون أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا هي أفضل رهان لزيادة الحماية لدى متلقي الزرع، ووجدوا أن معدل الاستجابة كان 55 % بعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح موديرنا.

تم أيضًا فحص فعالية تحييد الأجسام المضادة في هذه الدراسة، واكتشفوا أن 60٪ من المرضى في مجموعة Moderna أنتجوا أجسامًا مضادة معادلة ، مقارنة بـ 25٪ فقط في مجموعة الدواء الوهمي.