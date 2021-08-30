شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لكيفية الحفاظ على جهازك التنفسى مع انتشار الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار الفيروسات والأوبئة وتقلبات الجو يعانى الكثيرون من نزلات البرد والتهاب الجسم والجهاز التنفسى، ما يؤثر ذلك على صحة الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود، وهنا يقدم ”الخليج 365” بعض النصائح التى تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز التنفسى وفقًا لما ذكره موقع genesismedical وهى:

1: اهتم بتناول السوائل الطبيعية والأعشاب وخصوصًا البابونج والزنجبيل والينسون.

2:حافظ على لياقتك ونشاطك، فالتمارين الرياضية مفيدة للعضلات وتعمل على تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلات الرئة.

3:تناول الطعام بشكل جيد، فالنظام الغذائي الصحي مفيد لرئتيك كما هو مفيد لأي جزء آخر من جسمك، وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند، ارتبط انخفاض مستويات بعض العناصر الغذائية بعدد من أمراض الرئة، سيساعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A و Cو Eومعادن الزنك والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم في الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي جيدة وعالية.

4: اشرب الكثير من الماء فهى تحافظ صحتك وترطب جسمك ، فرطوبة الجسم لها دورًا في صحة رئتيك أيضًا: يساعد شرب الماء على تخفيف إفرازات المخاط التي تتراكم بشكل طبيعي في رئتيك كل يوم ، مما يتيح لك التنفس بسهولة أكبر.

5: اغسل يديك، وذلك لأن غسل اليدين يحميك من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا التى تسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى.

6: امتنع عن التدخين، التدخين من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتؤثر على الصحة.