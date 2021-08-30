شكرا لقرائتكم خبر عن متغير C.1.2 سلالة جديدة لكورونا بجنوب أفريقيا أخطر من دلتا تظهر بدول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا تثير قلق العالم، حيث يُطلق على أحدث سلالة طارئة من الفيروس المسبب لـكورونا اسم C.1.2. يقول العلماء إن هذه واحدة من أكثر سلالات الفيروس التي نعرفها قابلية للانتقال أكثر حتى من متغير دلتا ويمكن أن يطلق عليها سلاله مزدوجة لآن السلالة تتهرب أيضًا من الحماية التي توفرها لنا اللقاحات.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news قال باحثون من المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب أفريقيا أنه تم اكتشاف هذا البديل لأول مرة في جنوب أفريقيا في مايو 2021 ولديها قابلية عالية للانتقال ومقاومة للقاحات انتشر عبر القارات اعتبارًا من منتصف أغسطس.

وأكدوا أنه يمكن أن تحتوي هذه السلالة على 41.8 طفرة في السنة وتنتشر بمعدل 1.7 مرة أكثر من المعدل العالمي الحالي وهذا يعني أن هذا المتغير يتحور أسرع بمرتين من معدل الطفرة العالمي الحالي للمتغيرات الأخرى، واعتبارًا من ما نعرفه ، فإن أكثر من نصف تسلسلات C.1.2 بها 14 طفرة.

سبب الخوف من المتغير الجديد؟

هذه السلالة التي لا يمكن التغلب عليها باللقاحات الحالية والتي تظهر زيادة قابلية الانتقال تدق أجراس الإنذار اعتبارًا من الآن، تم اكتشاف متغير C.1.2 بالفعل في الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس وإنجلترا ونيوزيلندا والبرتغال وسويسرا مع تخفيف قيود السفر ، وفتح الشركات والمدارس، وبدء موسم المهرجانات بعدد من دول العالم

واكد الخبراء أن سلالةC.1.2 مقاومة للقاحات الموجودة الدراسة على C.1.2 لا تزال في مراحلها الأولى ستحدد المزيد من الأبحاث التأثير الدقيق لطفرات C.1.2 ومعرفة ما إذا كانت تمنحها ميزة تنافسية على متغير دلتا.

ومع ذلك، ما نعرفه هو أن الطفرات والمتغيرات في C.1.2 تساعد الفيروس في التهرب من الأجسام المضادة والاستجابات المناعية.