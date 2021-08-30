شكرا لقرائتكم خبر عن هل إصابة الفتيات بداء السكري يؤثر الزواج ويمنعها الإنجاب؟.. «طبيب» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير؛

أكد طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن الإصابة بداء السكري من النوع الأول لا يمنع من الزواج.

وقال في رده على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر” إن الإصابة بالسكري لا يؤثر على الحياة الزوجية أو الإنجاب.

وكان أحد المغردين قد استفسر عن مدى تأثير داء السكري من النوع الأول على الحياة الزوجية، حيث يريد الزواج من فتاة مصابة بهذا المرض.