شكرا لقرائتكم خبر عن هل إصابة الفتيات بداء السكري يؤثر الزواج ويمنعها الإنجاب؟.. «طبيب» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير؛
أكد طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن الإصابة بداء السكري من النوع الأول لا يمنع من الزواج.
وقال في رده على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر” إن الإصابة بالسكري لا يؤثر على الحياة الزوجية أو الإنجاب.
وكان أحد المغردين قد استفسر عن مدى تأثير داء السكري من النوع الأول على الحياة الزوجية، حيث يريد الزواج من فتاة مصابة بهذا المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر هل إصابة الفتيات بداء السكري يؤثر الزواج ويمنعها الإنجاب؟.. «طبيب» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.