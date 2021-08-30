إيران ترصد أول حالة يشتبه في إصابتها بـ"لامبدا كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الإثنين، رسمياً تسجيل أول حالة يشتبه في إصابتها بسلالة "لامبدا" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي: "لقد رصدنا أول حالة يشتبه في إصابتها بسلالة (لامبدا) المتحور من فيروس كورونا وهي أول حالة يتم رصدها".



وأضاف زالي أن هذه الحالة المشتبه في إصابتها بهذا المتحور الخطير لإيراني قادم من الخارج وهو يخضع حالياً للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة طهران".

وتعد طهران هي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من مجموع المحافظات الإيرانية، بسبب كثافتها السكانية التي تبلغ قرابة 15 مليون نسمة.

وتحدث زالي عن عمليات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة في طهران، وقال: "تم تطعيم 42.4٪ من السكان المستهدفين في طهران"، مبيناً أن "المجموعة المستهدفة بتلقي اللقاح في طهران تبلغ 10 ملايين و862 ألف، وقد تلقى منهم 4 ملايين و603 ألف، ما يعني أن أكثر من 42٪ من السكان المستهدفين في العاصمة قد تلقوا اللقاح".

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن عمليات التطعيم في البلاد بلغت قرابة 27 مليون شخص من أصل 59 من الفئات المستهدفة التي تزيد أعمارها عن 18 عاماً، أي ما يعادل 44.1٪ من السكان.

وكان مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية حذروا في وقت سابق من دخول سلالة "لامبدا".

وتمر إيران بأسوأ أوضاع صحية بسبب تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا منذ يوليو/تموز الماضي، حيث ارتفع معدل الإصابات والوفيات اليومية بشكل غير مسبوق.

وسجلت إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، 33 ألف و780 إصابة مع 669 حالة وفاة، وبذلك تقترب إيران من عتبة 5 ملايين مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 107 حالات.