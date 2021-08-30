أ ش أ: نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر

القاهرة - سامية سيد - سجلت نيوزيلندا اليوم الاثنين، أول حالة وفاة عقب تلقى لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة - فى بيان أوردته صحيفة (ذا ستاف) النيوزيلندية - أن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 فحصت ملابسات وفاة امرأة عقب تلقيها بلقاح فايزر، ووجدت أن الوفاة كانت نتيجة لالتهاب عضلة القلب، والذي يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وأكدت وزارة الصحة النيوزيلندية أن هذه تعد أول حالة وفاة يتم تسجيلها في البلاد، بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيوزيلندا تعمل على التصدي لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على خلو البلاد من الفيروس، ما دفع السلطات إلى فرض إغلاق في كافة أنحاء البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، وسجلت نيوزيلندا اليوم 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات عقب تفشي الفيروس مجددًا 562 إصابة.