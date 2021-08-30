احذر.. كثرة التبول مؤشر لحالات مرضية خطيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:28 مساءً - يعاني الكثيرون من كثرة الحاجة إلى التبول، وقد يربط هذا الأمر بحدوث أمراض معينة، الأمر الذي يدفع لعدة تساؤلات منها ما إذا كانت الأسباب بسيطة، مثل شرب الكثير من الماء، أم يمكن أن يكون علامة على حالة خطيرة.

وأشارت دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، إلى أن هناك أسبابا عديدة لكثرة التبول ومنها الإصابة بحالات مرضية خطيرة.

شرب الكثير من الماء

ليس الماء فحسب، إذ إنك تحصل على نسبة تتراوح بين 20-30% من الماء من الأطعمة، ونسبة أكثر من المشروبات الأخرى.

وقد يبدو الأمر واضحًا، لكن كثرة الماء ستجعلك تتبول أكثر، وهذا يمكن أن يخفض الملح في دمك إلى مستويات غير صحية.

اتبع قاعدة الاعتدال بشرب كمية كافية للحفاظ على بولك صافًيا أو أصفر فاتحًا، ولكن ليس كثيرًا لدرجة قضاء معظم اليوم في الحمام.

التهاب المسالك البولية

إنه السبب الأكثر شيوعًا للتبول المتكرر. تصيب البكتيريا الكلى أو المثانة أو الأنابيب التي تربطها ببعضها البعض وبالجزء الخارجي.

ويؤدي ذلك، إلى انتفاخ المثانة، وعدم القدرة على تحمل الكثير من البول، والذي قد يكون عكرًا أو دمويًا أو رائحته غريبة. قد تعاني أيضًا من حمى وقشعريرة وغثيان وألم في جانبك أو أسفل بطنك. من المحتمل أن يصف طبيبك المضادات الحيوية للتخلص من العدوى.

داء السكري

كلا النوعين 1 و2 من داء السكري يرفعان نسبة السكر في الدم. تحاول الكليتان تصفيته، لكنهما لا تستطيعان المواكبة دائمًا. لذلك ينتهي السكر في البول ما يؤدي إلى سحب المزيد من الماء من جسمك ويجعلك تتبول أكثر. تعد الرغبة المستمرة في الذهاب من أولى علامات مرض السكري وأكثرها شيوعًا. تحدث إلى طبيبك إذا بدأت فجأة في التبول أكثر من المعتاد.

السكري الكاذب

هذه حالة مختلفة عن داء السكري من النوع 1 أو النوع 2. هنا، لا يستطيع جسمك استخدام أو لا ينتج ما يكفي من ”الفازوبريسين“، وهو هرمون يخبر كليتيك عادةً بإفراز الماء في الدم عند الحاجة إليه. قد تشعر بالتعب والغثيان والارتباك والعطش الشديد. يمكنك أيضًا التبول بما يصل إلى 15 لترًا في اليوم، أو خمس مرات أكثر من المعتاد. يمكن لطبيبك مساعدتك في إدارته بالأدوية.

متلازمة المثانة المؤلمة

قد تشعر أنك مضطر للذهاب إلى المرحاض طوال الوقت، ولكن لا يوجد الكثير من التدفقات. قد تشعر أيضًا بألم في أسفل بطنك يزداد سوءًا عند التبول أو ممارسة الجنس. يبدو أنه يحدث عندما تنتفخ أنسجة المثانة الحساسة للغاية. ليس من الواضح دائمًا سبب ذلك. يمكنك علاج هذه الحالة، والتي تسمى أيضًا التهاب المثانة الخلالي، بالحمية والتمارين الرياضية والأدوية والجراحة والعلاج الطبيعي.

حصى الكلى

يمكن أن تشكل المعادن والأملاح أحجارا صغيرة في كليتك. عادة ما تشعر أنك مضطر للذهاب كثيرًا ولكن لا تتبول كثيرًا. قد يكون لديك أيضًا غثيان وحمى وقشعريرة وألم خطير في جانبك وظهرك يتفرع إلى الفخذ في شكل موجات. الوزن الزائد والجفاف والوجبات الغذائية الغنية بالبروتين والتاريخ العائلي تجعل هذه الحالة أكثر احتمالا. قد تخرج الحجارة من تلقاء نفسها في البول أو قد تحتاج إلى جراحة.

الحمل

عندما ينمو الطفل في بطن أمه، فإنه يأخذ مساحة أكبر ويدفع المثانة، ما يجعلك ترغبين في الذهاب للحمام عاجلاً. ولكن حتى قبل ذلك، عندما كان طفلك مزروعًا في رحمك، أدى ذلك إلى تحفيز جسمك على إنتاج هرمون حمل يسمى ”موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية“، التي تجعلك تتبولين أكثر. تحدثي إلى طبيبك إذا كان التبول يؤلمك أو ترين دمًا في بولك.

السكتة الدماغية

في بعض الأحيان، تضر السكتة الدماغية بالأعصاب التي تتحكم في المثانة. قد ترغب في الذهاب كثيرًا ، لكن قد لا تتبول كثيرًا أو قد يتدفق الكثير من البول. قد يكون لمرض باركنسون والتصلب المتعدد وأمراض الدماغ الأخرى تأثيرات مماثلة. يمكن لطبيبك مساعدتك في تغيير نظامك الغذائي وعادات الحمام لتقليل الأعراض. قد تحتاج إلى دواء أو جراحة في الحالات الخطيرة.

الإفراط في تناول الكحول أو الكافيين

يمكن أن تعمل هذه الاشياء كمدر للبول وتطرد المزيد من الماء منك. كما أنها تحد أيضًا من إنتاج الجسم للفازوبريسين، وهو هرمون يخبر كليتيك عادةً بإفراز المزيد من الماء لجسمك بدلاً من إرساله مباشرة إلى مثانتك.

انقطاع الطمث

يحدث هذا عندما تتوقف المرأة عن الدورة الشهرية، حول سن الخمسين. ينتج جسمك كمية أقل من هرمون الاستروجين، وهذا يمكن أن يجعلك ترغبين في التبول أكثر. قد يكون طبيبك قادرًا على المساعدة في العلاج بالهرمونات البديلة وتغيير النظام الغذائي والعلاجات الأخرى.

الأورام

يمكن للأورام السرطانية والحميدة أن تجعلك تتبول أكثر؛ لأنها تشغل مساحة أكبر في المثانة أو حولها. الدم في البول هو أهم علامة على الإصابة بالسرطان. تحدث إلى طبيبك إذا رأيت دمًا، أو لاحظت وجود كتلة في أسفل بطنك، أو وجدت أن التبول يؤلمك.

تضخم البروستاتا

لدى الرجال غدة في حجم الجوز، وهي البروستاتا، والتي يمكن أن تنمو بشكل أكبر بعد سن 25. تضخم البروستاتا يمكن أن يجعل تدفق البول لديك ضعيفا. قد تشعر أنك مضطر للذهاب أكثر، في بعض الأحيان بشكل عاجل. نادرًا ما يكون هذا علامة على حالات أكثر خطورة مثل السرطان، ويمكن لطبيبك المساعدة في استبعاد الأسباب الأخرى وعلاج تضخم البروستاتا.

الإمساك

إذا لم تتغوط منذ فترة (الإمساك)، فقد تمتلئ الأمعاء لديك، لدرجة أنها تدفع مثانتك وتجعلك تشعر بأن عليك التبول كثيرًا. يمكن أن يزيد الإمساك من المشكلة عن طريق إضعاف عضلات قاع الحوض التي تساعد على التحكم في الأمعاء والمثانة.

توقف التنفس أثناء النوم

يشير النوم العميق إلى أن جسمك يفرز هرمونًا يخبره بالاحتفاظ بالماء حتى تستيقظ. انقطاع النفس النومي يقطع تنفسك لفترات قصيرة. هذا يمنع جسمك من الوصول إلى المرحلة التي يصنع فيها ذلك الهرمون. بالإضافة إلى ذلك، لا يحصل دمك على القدر نفسه من الأكسجين، ما يحفز كليتيك على التخلص من الماء.