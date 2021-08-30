صحة ورشاقة

1678 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا و29 وفاة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، تسجيل 1678 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 970 شخصًا، وتسجيل 29 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 459 إصابة و421 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 16 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 307 آلاف و471 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و754 حالة نشطة، ووفاة 4213 شخصا.


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا