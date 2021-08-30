خلال يوم واحد.. روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 18325 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 19286 إصابة يوم امس، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ستة ملايين و901 ألفا و 152اصابة ، و رصد 792 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة / مقابل 797 وفاة أمس/، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 182 ألفا 429حالة وفاة ، بالاضافة الى تماثل 14180 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى ستة ملايين و162 ألفا و 430 شخصا.