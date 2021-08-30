شكرا لقرائتكم خبر عن «ألم الظهر الليلي» يمنعك من النوم..إليك الأسباب وطرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يمكن أن يؤدي الألم في أسفل الظهر أثناء الاستلقاء، أو كما يطلق عليه أيضًا ألم الظهر الليلي، إلى صعوبة الحصول على ليلة نوم جيدة، كما قد يؤثر على طريقة تحريك عضلات أسفل الظهر والأربطة والفقرات خلال الأنشطة اليومية.

نستعرض في السطور التالية، أسباب ألم أسفل الظهر عند الاستلقاء وأبرز خيارات العلاج، وفقًا لـ “Very well Health”.

أسباب ألم أسفل الظهر عند الاستلقاء

لا يعد ألم الظهر الليلي دائمًا علامة على وجود حالة صحية خطيرة، خاصةً إذا كان يحدث فقط من حين لآخر أو لفترة قصيرة من الوقت، ولكن عندما تكون آلام الظهر الليلية متكررة ومزعجة تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بألم الظهر أثناء الاستلقاء ما يلي:

-الإجهاد أو الالتواء: كأكثر الأسباب شيوعًا لآلام أسفل الظهر تحدث الالتواءات القطنية عندما تتمدد العضلات أو الأربطة كثيرًا.

– التهاب الفقار اللاصق: هذا الشكل النادر من التهاب المفاصل، الذي يتميز بالتهاب مزمن في الظهر والرقبة، يميل إلى التحسن مع ممارسة الرياضة ويزداد سوءًا في الليل.

– هشاشة العظام في العمود الفقري: قد يزداد الألم الناتج عن الهشاشة على مفاصل العمود الفقري ليلاً بسبب الخمول.

– عرق النسا: يمكن للفقرات الموجودة في أسفل الظهر أن تزيد من تهيج العصب الوركي في بعض أوضاع النوم مما يؤدي إلى ألم شديد في الجزء السفلي من الجسم.

– آلام الظهر ليلًا يمكن أن يكون أيضا أحد أعراض حصوات الكلى أو التهاب بطانة الرحم، بعض أنواع السرطان، والحمل، وغير ذلك من أشكال التهاب المفاصل.

علاج ألم أسفل الظهر عند الاستلقاء

يمكن أن يختلف علاج آلام أسفل الظهر في الليل اعتمادًا على التشخيص الدقيق، بشكل عام بالنسبة للحالات الأكثر شيوعًا ، عادةً ما يوصي الأطباء بعلاجات لتخفيف الانزعاج في وقت النوم، مثل:

-تطبيق الحرارة أو الثلج

– تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية

– ممارسة التمارين

– العلاج الطبيعي لتقوية مجموعات العضلات الأساسية التي تدعم أسفل الظهر

– حقن العمود الفقري مثل الكورتيكوستيرويد أو فوق الجافية

– نظرًا لأن آلام أسفل الظهر تحدث في الليل فيوصي الأطباء أيضًا بأساليب لتحسين بيئة النوم والتي تتضمن وضع النوم والوسائد.

– يمكن أيضًا دمج العلاجات المنزلية التكميلية في خطة العلاج وتشمل هذه: العلاج بالتدليك والعلاج بالإبر