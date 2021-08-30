الإمارات تقدم 18.1 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 34,328 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ عدد الجرعات الكلي، حتى الإثنين، 18,111,163 جرعة بمعدل توزيع 183.12 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية أن نسبة عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات بلغت 86.84% لمتلقي الجرعة الأولى، فيما بلغت نسبة 75.82% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.