كورونا في أوروبا.. الإصابات ترتفع ومخاوف من وفيات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا بحياة 236 ألف شخص آخرين في أوروبا بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول.

كما أعربت المنظمة عن قلقها حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوجه، للصحفيين: "ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي، ويشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول".

وسجّلت أوروبا نحو مليون و300 ألف وفاة بكوفيد حتى الآن.

ومن بين 53 دولة مصنّفة ضمن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، سجّلت 33 دولة معدّل إصابات أعلى من 10% خلال الأسبوعين الماضيين، وفق كلوجه.

وأشار كلوجه إلى أن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة "مقلقة للغاية، خصوصاً في ضوء العدد المنخفض في ما يتعلق بأخذ اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول".

وأرجع ازدياد انتقال العدوى إلى تفشي المتحورة "دلتا" الأكثر عدوى و"التخفيف المبالغ فيه" للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

ولفت إلى أنه فيما تلقى نحو نصف سكان أوروبا كامل جرعات اللقاحات، تراجعت وتيرة التطعيم في المنطقة.

وأفاد: "تراجعت (الوتيرة) خلال الأسابيع الستة الماضية بنسبة 14%، متأثرة بنقص القدرة على الوصول إلى اللقاحات في بعض الدول وغياب قبول اللقاحات في أخرى".

ولم يتلق كامل الجرعات سوى ستة في المئة من سكان الدول ذات الدخل المنخفض والمنخفض إلى المتوسط في أوروبا، بينما لم تتمكن بعض الدول من تطعيم سوى موظف صحي واحد من كل عشرة.

وقال كلوجه إن "الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جدياً"، داعياً الدول إلى "زيادة الإنتاج ومشاركة الجرعات وتحسين الوصول" إليها.