وفاة وزير إعلام صدام حسين السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي في العاصمة العراقية، بغداد، لطيف نصيف جاسم، الوزير السابق في نظام الرئيس الراحل صدام حسين، عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وذكر مصدر طبي لـ"الخليج 365"، أن نصيف الذي كان معتقلا لدى السطات الأمنية العراقية منذ 2003، "توفي اليوم في أحد مستشفيات بغداد، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية".



وشغل لطيف نصيف جاسم، منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وتولى عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة في عهد البعث.

وكان نجله باسم لطيف أطلق خلال الأيام الماضية، مناشدة عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، طالب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل في إنقاذ والده المعتقل، من أزمة صحية والسماح بنقله إلى المستشفى.

وبُعيد ساعات من تلك المناشدة، جاءت استجابة رئيس الوزراء بحسب منشور لنجله الراحل، الذي شكر فيه الموقف الحكومي والطاقم الطبي في مستشفى الكرخ الجمهوري والكرامة ببغداد.

وأدرجت الولايات المتحدة اسم لطيف نصيف جاسم، على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي بالتسلسل 18، قبل أن يتم القبض عليه عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.