ممارسة الرياضة وأنت سمين تقلل من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الجلوس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - في “تطور قاس” للأشخاص الذين يعانون من الدهون بشكل خطير، وجدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة عندما يعاني الأشخاص من السمنة يقلل من عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء الجلوس.

وجاء في مقال ترجه “صوت بيروت إنترناشونال”: هذا يعني أنه بالنسبة لشخص يعاني من السمنة المفرطة، من المرجح أن يكون فقدان الوزن من خلال ممارسة الرياضة البدنية أصعب بكثير مما هو عليه بالنسبة للشخص الهزيل.

يقول الخبراء أنّ الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يحرقون سعرات حرارية أقل على “صيانة الجسم”، وهي العمليات الجارية في الجسم التي تحدث حتى عندما نكون في حالة راحة تامة.

إنّ هذه الظاهرة الأيضية المؤسفة تؤثر سلباً على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

بشكل أساسي، هذا يعني أنّ الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة يقللون من عملية الأيض وقت الراحة، (وهي العدد الإجمالي للسعرات الحرارية التي يتم حرقها عندما يكون الجسم في حالة راحة تامة)، كلما كانوا أكثر نشاطاً.

والنتيجة هي أنه مقابل كل سعرات حرارية ينفقونها على التمرين، فإنهم يوفرون حوالي نصف السعرات الحرارية على الراحة، وهي عملية قاسية للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

أجريت الدراسة من قبل باحثين من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة (SIAT) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة روهامبتون في لندن.

شرح مؤلف الدراسة البروفيسور لويس هالسي من جامعة روهامبتون صيانة الجسم، والتي شبهها بسيارة ثابتة لا يزال المحرك يعمل فيها.

وقال لـ MailOnline في هذه الحالة، يتابع الجسم حرق الطاقة على وظائف مثل صناعة البروتين، وتشغيل الجهاز المناعي، ومضخات البوتاسيوم والصوديوم في خلايانا، ووظائف الكلى، ونبض القلب، والتفكير في الدماغ، والتهوية.

“هذه الوظائف لا تحدث فقط وقت الراحة ولكن يمكن قياس نفقات الطاقة لصيانة الجسم عند الراحة لأنه بحكم التعريف لا توجد عمليات أخرى تحدث في ذلك الوقت.”

للدراسة، حقق الفريق في آثار النشاط على إنفاق الطاقة وكيف تختلف هذه الآثار بين الأفراد.

وأجروا تحليلاً استناداً إلى بيانات من 750 1 شخصاً بالغاً من قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمياه ذات العلامات المزدوجة، وهي مجموعة مجانية للاستخدام تضم أكثر من 500 6 قياساً لنفقات الطاقة اليومية للناس من جميع الأحجام الذين يعيشون على مستوى العالم.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور جون سبيكمان في SIAT: “عندما يلتحقون ببرامج التمارين الرياضية لفقدان الوزن، يفقد معظم الناس القليل من الوزن”.

“بعض الأفراد يفقدون الكثير، لكنّ بعض الأفراد غير المحظوظين يكتسبون الوزن بالفعل.

“يوضح هذا التحليل باستخدام بيانات من قاعدة بيانات DLW كيف أنّ الأفراد ليسوا متشابهين في الطريقة التي يوازنون بها استخدام الطاقة.”

“قد يكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة فعالين بشكل خاص في التعلق بمخازن الدهون، مما يجعل فقدان الوزن صعباً”.

وجد الباحثون أنّ انخفاض الطاقة المحروقة عند الراحة كان أكثر وضوحاً في الأفراد الذين يعانون من السمنة وأيضاً ولكن إلى حدّ أقل، لدى كبار السن.

لدى الأفراد الذين لديهم أعلى مؤشر كتلة الجسم (BMI)، تترجم 51 في المائة من السعرات الحرارية المحروقة أثناء النشاط إلى سعرات حرارية محروقة في نهاية اليوم.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي، فإنّ نسبة 72 في المائة من السعرات الحرارية المحروقة أثناء النشاط تنعكس في إجمالي النفقات.

يشرح البروفيسور هالسي: “إذا كنت تمارس التمارين الرياضية في يوم معين وتحرق 300 سعرة حرارية (kcal)، فقد تتوقع أنه في نهاية ذلك اليوم سيكون إجمالي السعرات الحرارية التي قمت بحرقها 300 سعرة حرارية أكثر مما كنت ستحرق.

ومع ذلك، على المدى الطويل، يقلل الجسم من السعرات الحرارية المحروقة في عمليات أخرى للتعويض جزئياً عن تلك المحروقة في النشاط.

“لذا فإن الـ 300 سعرة حرارية التي تم حرقها أثناء التمرين لا “تترجم” إلى 300 سعرة حرارية إضافية تم حرقها في ذلك اليوم، ولكن ربما تم حرق 200 سعرة حرارية إضافية فقط في ذلك اليوم، مع حرق 100 سعرة حرارية أقل في عمليات أخرى كتعويض.”

إنّ التناقض الملحوظ بين أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع ومنخفض هو على الأرجح بسبب ما يسمى بالآليات التعويضية.

يقول الباحثون أنّ كلّ من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وكبار السن لديهم هذه الآليات التعويضية.

وتشمل هذه الآليات تناول المزيد من الطعام لأنّ التمرين يحفز شهيتنا، أو يقلل من إنفاقنا على المكونات الأخرى مثل عملية التمثيل الغذائي للراحة، بحيث يكون التمرين في الواقع أقل تكلفة.

والنتيجة هي أنّ فقدان الوزن عن طريق زيادة النشاط من المرجح أن يكون أصعب بكثير من الشخص الهزيل، الذي يكون تعويضه أقل بكثير والذي تكون حاجته إلى إنقاص الوزن أقل بكثير.

وقال البروفيسور هالسي: “في جميع أنحاء العالم، تميل المبادئ التوجيهية الوطنية إلى التوصية بعجز في السعرات الحرارية يتراوح بين 500 و600 من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن”.

ومع ذلك، فإنها لا تأخذ في الاعتبار الحد من السعرات الحرارية التي يتم حرقها في أبسط الوظائف البشرية حيث يعوض الجسم عن السعرات الحرارية المحروقة في التمرين.

كشفت الدراسات الحديثة أنّ 1.9 مليار من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن (مع مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9) و650 مليون يعانون من السمنة المفرطة (مع مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أكثر).

إنّ زيادة الوزن أو السمنة تؤدي إلى حوالي 2.8 مليون حالة وفاة سنوياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويقدر أيضاً أنّ حوالي 57 في المائة من السكان البالغين في العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2030.