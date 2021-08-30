اتبعوا هذه النصائح والتحذيرات عند إذابة الطعام المجمد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - قد يبدو أن تذويب اللحوم على المنضدة أو حتى في الماء الساخن عملية سريعة وسهلة، لكنها ليست آمنة بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي.

وأشار الموقع في دراسة نشرها الإثنين، إلى أن هناك محاذير صحية تتعلق بإذابة اللحوم والأطعمة المجمدة، يجب تجنبها.

وهناك في المقابل طرق صحيحة ينبغي اتباعها عند القيام بإذابة الأطعمة المجمدة، وهي:

لا تقم بإذابة الطعام على المنضدة

قد تقوم بإخراج مجموعة من صدور الدجاج من البراد، وتضعها على المنضدة لتذوب، ومع مرور الوقت الذي تعود فيه من العمل، ستكون جاهزة للطهي.

هذه طريقة قد تبدو ذكية، لكنها ليست آمنة.

يجب إذابة الأطعمة المعرضة للتلف، مثل: اللحوم النيئة أو المطبوخة، والدواجن، والبيض في درجات حرارة آمنة. عندما ترتفع درجة حرارة الطعام المجمد عن 40 درجة أو يظل في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، يكون في منطقة الخطر حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة.

لا تنخدع بداخل الأطعمة

غالبا ما تذوب المناطق الخارجية للأطعمة المجمدة قبل داخلها وهذا يعني أنها في منطقة خطر البكتيريا، حتى لو كانت الأجزاء الأخرى لا تزال مجمدة.

قم بإذابة الثلج في الثلاجة

يستغرق الأمر وقتا أطول، لكن الثلاجة هي الطريقة الأكثر أمانا للتأكد من بقاء طعامك عند 40 درجة فرهنهايت أو أقل أثناء تذويبه.

امنح اللحم المفروم أو صدور الدجاج يوما كاملا. تحتاج القطع الكبيرة، مثل: الديك الرومي المجمد، إلى 24 ساعة لكل 5 أرطال.

استخدم الرف السفلي حتى لا يتسرب أي شيء على الأطعمة الأخرى.

كن مرنا

تستغرق طريقة الإذابة في الثلاجة وقتا، ولكنها أيضا توفر لك الوقت إذا تغيرت خطط الوجبات. اللحم المفروم واللحوم المطبوخة والدواجن والمأكولات البحرية تبقى جيدة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين قبل طهيها.

تدوم قطع اللحم الأحمر من 3 إلى 5 أيام. مع أي طريقة آمنة أخرى لإزالة الجليد، ستحتاج إلى طهي الطعام على الفور.

إذا كان طعامك لا يزال مجمدا وغيرت رأيك، فمن الآمن إعادته إلى البراد ليوم آخر.

تحقق من درجة حرارة الثلاجة

كل درجة تحدث فرقا لذلك تأكد من ضبط الثلاجة على 40 درجة فهرنهايت والمجمد الخاص بك على 0 درجة فهرنهايت، فكلما قمت بضبطه أقل، طالت مدة ذوبان الطعام.

تجنب الاذابة في الماء الساخن

الأسرع ليس دائما أكثر أمانا. يعمل الماء الساخن على إذابة الطعام بسرعة، ولكنه أيضا يرفع درجة الحرارة بعد علامة 40 درجة الحرجة.

لا تبدأ البكتيريا في النمو فحسب، بل يمكن أن يبدأ اللحم في الطهي قبل أن ترغب في ذلك.

قم بالاذابة في الماء البارد

هذه الطريقة أسرع من الثلاجة، لكنها تتطلب مجهودا أكبر بقليل. املأ حوضك أو صندوقا صغيرا بماء الصنبور البارد. إذا كان اللحم معبأ بكيس مانع للماء فيمكن إدخاله مباشرة. إذا لم يكن الأمر كذلك، ضعه في كيس مانع للتسرب حتى لا يدخل أي شيء أو يخرج منه.

تأكد من تغطيتها، وقم بتغيير الماء كل 30 دقيقة. يمكنك إذابة رطل من اللحم في ساعة واحدة. إذا قمت بإذابة أي شيء بهذه الطريقة، فيجب عليك طهيه على الفور.

استخدم الميكرويف

زر تذويب الجليد في الميكرويف الخاص بك له غرض. على الرغم من أن هذه الطريقة آمنة، إلا أنها ليست الأكثر شيوعا لأن الطعام لا يذوب دائما بالتساوي. لكنها جيدة إذا لزم الأمر، خاصة بالنسبة للحوم المفرومة.

يجب عليك طهي أي شيء تذيبه في الميكرويف على الفور، حتى إذا كنت تخطط لإعادة تجميده. تذكر إزالة جميع العبوات واستخدام وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف.

لا تضع الأطعمة المجمدة في إناء الطهي البطيء

الطباخ البطيء يطبخ الطعام ببطء. لا تستخدمه لإذابة اللحوم لأنه سيطهو اللحم جزئيا أو كليا بدلا من ذلك.

أيضا، لا تبدأ طهيا بطيئا مع اللحوم أو الدواجن المجمدة لان اللحم سيقضي وقتا طويلا في منطقة خطر البكتيريا قبل أن ينضج تماما.

استخدم قدر الضغط

تعمل طناجر الضغط على تسخين الأطعمة المجمدة بسرعة. لا تقضي الأطعمة المجمدة الكثير من الوقت في منطقة خطر البكتيريا وهي آمنة للأكل.