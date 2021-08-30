رجيم سريع للبنات اللواتي لا يخسرن الوزن بسهولة  

بيروت - نادين محمد - بحث خبراء التغذية عن برنامج رجيم للبنات اللواتي لا يخسرن الوزن بسهولة. ووجدوا انه يمكن هؤلاء ان يطبقن بعض القواعد الغذائية خلال اسبوع واحد ليتمكن من تخسيس ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات. ومن المهم قبل هذا ان يعرفن اسباب تراكم الدهون الضارة لديهن ومنها عدم ممارسة النشاطات البدنية والتوتر الدائم وعدم تناول المأكولات التي تحتوي على البروتينات والالياف فضلاً عن النقص في عدد ساعات النوم.

برنامج رجيم للبنات



من المهم التعرف على رجيم للبنات اللواتي لا يخسرن الوزن بسهولة. فهو قد يساعدهن على انقاص ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في اسبوع واحد.

اليوم الاول



الفطور. 3 بيضات مسلوقة من دون ملح مع الهليون والبروكولي المطهوين على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز غير المملح وغير المقلي.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي مع الفليفلة والخيار.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع القليل من بذور الغرانولا.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي مع القليل من زيت الزيتون واللوبياء المطهوة على البخار.

اليوم الثاني



الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح او نصف حبة غريب فروت.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون، طبق سلطة.

وجبة خفيفة. كوب من بذور الغرانولا.

العشاء. 50 غ من جبنة قليلة الدسم، كوب من حليب اللوز.

اليوم الثالث



الفطور. عجة مصنوعة من بياض 3 بيضات، طبق من الجزر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي في الفرن، طبق من سلطة خضراء.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي في الفرن، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم مع القليل من الخضار.

اليوم الرابع



الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الفاكهة.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، قطع من الكوسى المشوي.

وجبة خفيفة. طبق من سلطة الطماطم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي مع سلطة الملفوف.

اليوم الخامس



الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع بذور الكينوا.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع قبضة من الجوز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، طبق صغير من البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. بيضتان مسلوقتان.

العشاء. طبق من شوربة الخضار مع حبة بطاطا حلوة مشوية في الفرن.

اليوم السادس



الفطور. كوب من الفواكه المشكلة مع البذور، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة ريكوتا، كوب من الشاي الاخضر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة اسكالوب دجاج، طبق من سلطة الملفوف.

وجبة خفيفة. 50 غ من الزبادي اليوناني.

العشاء. قطعة من السمك المشوي في الفرن مع طبق من سلطة الملفوف.



اليوم السابع



الفطور. عجة مصنوعة من بياض 3 بيضات، طبق من الجزر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. نصف حبة غريب فروت.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي مع طبق من السلطة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة سيزر مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون. وهكذا يمكن خسارة 3 كيلوغرامات على الاقل ولهذا تعبر هذه الحمية افضل رجيم للبنات اللواتي لا يخسرن الوزن بسهولة.



اقرئي أيضاً: