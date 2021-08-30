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4.5 ملايين وفاة و216 مليون إصابة وتوزيع 5.2 مليارات لقاح بالعالم

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محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس في العالم من 216.4 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوزت الوفيات 4.5 ملايين.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 216.370 مليونا، والوفيات 4.5 ملايين.

 

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم تجاوز 5.203 مليارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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