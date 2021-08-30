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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضيعة تركتها أمها وحيدة بالسيارة.. اعرف القصة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021
فتحت الأجهزة الأمنية في الأردن تحقيقاً بوفاة طفلة، والدتها موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في مدينة الزرقاء.
وقالت والدة الطفلة، التي تبلغ من العمر 4 أشهر، بالتحقيقات الأولية، إنها نسيت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر أربعة أشهر، 4 ساعات في المركبة بدلاً من إدخالها إلى حضانة المؤسسة.
وأضافت والدة الطفلة أنها عندما تذكرت طفلتها ذهبت إليها لتجدها قد فارقت الحياة.