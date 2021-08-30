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وفاة رضيعة تركتها أمها وحيدة بالسيارة.. اعرف القصة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

فتحت الأجهزة الأمنية في الأردن تحقيقاً بوفاة طفلة، والدتها موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في مدينة الزرقاء.

 

وقالت والدة الطفلة، التي تبلغ من العمر 4 أشهر، بالتحقيقات الأولية، إنها نسيت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر أربعة أشهر، 4 ساعات في المركبة بدلاً من إدخالها إلى حضانة المؤسسة.

 

وأضافت والدة الطفلة أنها عندما تذكرت طفلتها ذهبت إليها لتجدها قد فارقت الحياة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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