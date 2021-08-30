شكرا لقرائتكم حذاء برلمانية بحزب أردوغان يثير ضجة في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحذاء تبلغ قيمته نحو 1500 دولار أميركي، ظهرت أوزنور تشاليك، البرلمانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خلال مشاركتها في الذكرى الـ950 لمعركة ملاذكرد بولاية بيتليس شرق البلاد.

وقد أثارت تشاليك ضجة وأشعلت الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها هذا الحذاء باهظ الثمن.

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كما تعرضت لموجة انتقادات لاذعة من قبل المعارضة والنشطاء على منصات التواصل.

"يعيشون في رفاهية"

من جهته قال أمين حزب الشعب الجمهوري في ولاية ملاطية، أنفار كيراز: "نحن ممثلو الشعب ولبس حذاء بقيمة 12 ألف ليرة (نحو 1500 دولار) لا يليق إلا بأعضاء حزب العدالة والتنمية (الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان)".

وأضاف كيراز: "في حكومة حزب "العدالة والتنمية" الجميع من الوزير إلى النائب، من السكرتير الخاص إلى المستشار، من رئيس البلدية إلى رؤساء المقاطعات، يعيشون في رفاهية".

"لا يخجلون"

كما شدد قائلاً: "لا يخجلون من الآباء الذين انتحروا لأنهم لم يتمكنوا من إحضار الخبز إلى منزلهم والعائلات التي تفترش الشارع لأنهم لم يتمكنوا من دفع الإيجار".

إلى ذلك لفت إلى أن "لديهم أحدث طرازات السيارات، ويحملون أغلى حقائب إيطاليا وأحذية تساوي 12 ألف ليرة في أقدامهم، لكنهم يصرخون: نحن قوة الشعب، نحن ممثلو الشعب".

من جانبهم ذكر نشطاء على "تويتر" أن ثمن حذاء تشاليك يساوي الحد الأدنى للأجور لمدة 4 أشهر في تركيا.