شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاح الأنف فعال فى مواجهة متغير دلتا لكورونا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل ظهور متغيرات فيروس كورونا تحديًا جديدًا أمام المجتمع الطبي للبحث عن لقاحات أكثر كفاءة لتقليل مخاطر العدوى، وتسعى شركات الأدوية ومطوري اللقاحات إلى ابتكار إصدارات أقوى من بين جميع اللقاحات التي يتم تجربتها واختبارها، ووفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا يعد اللقاح الأنفي كوفاكسين احد الطرق السهلة لمواجهة متغيرات فيروس كورونا، وتمت الموافقة على لقاح الأنف مؤخرًا للمرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية بالهند، ويُعتقد أنه يقوي استجابة الجسم المناعية ضد الفيروس.

ما الفرق بين لقاحات الأنف ولقاحات الحقن؟

اللقاحات التي يتم إعطاؤها الآن في جميع أنحاء العالم للحماية من فيروس كورونا القاتل هي اللقاحات العضلية مما يعني أنها تصل إلى عمق العضلات هذه ممارسة شائعة في الطب الحديث ، والتي تسمح بامتصاص الدواء في مجرى الدم بسرعة.

تُعطى جرعات لقاح الأنف عن طريق الأنف، وليس عن طريق الفم أو من خلال العضلات يساعد على إيصال الدواء مباشرة إلى المسار التنفسي يتم حقن اللقاح عن طريق رذاذ أنف محدد.

على الرغم من أن اللقاح الذي يتم إعطاؤه أثبت فعاليته العالية في مكافحة الفيروس، يعتقد الباحثون أن الحقن التي يتم إعطاؤها عبر الأنف أفضل بكثير من تلك التي يتم إعطاؤها من خلال المسار العضلي.

كيف يعمل لقاح الأنف؟

فيروس كورونا هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي الذي يدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي والأنسجة الرطبة والاسفنجية التي تبطن الأنف والفم والرئتين والجهاز الهضمي هذا يساعد على تحفيز الاستجابة المناعية للخلايا والجزيئات.

يمكن للقاح الأنفي أن يعمل مباشرة على الخلايا المناعية الموجودة في ممر الجهاز التنفسي ويولد أجسامًا مضادة تعمل ضد الفيروس حتى أنه يعتقد أنه فعال لتحصين الناس في وقت أقصر.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن التطعيم الأنفي يمكن أن يوفر مناعة مماثلة للمناعة الطبيعية وقد يعمل بشكل أفضل بالنسبة للبعض.

لماذا يكون لقاح الأنف أكثر فعالية على متغير دلتا؟

يعتبر متغير دلتا أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس وينتج عنه أعراض حادة يعتبر اللقاح المعطى أقل فعالية في مثل هذه المتغيرات لذلك ، تبتكر شركات الأدوية لقاحات معززة قوية يمكن أن تعمل بشكل أفضل على متغير دلتا.

من ناحية أخرى ، يُعتقد أن لقاح الأنف يعمل بشكل أفضل مع المتغيرات لأنها توفر حماية أفضل، حيث يطورون نوعًا فريدًا من المناعة لا يظهر في حالة الجرعة العضلية إلى جانب ذلك ، فإنه يساعد على إيصال الدواء مباشرة إلى المسار التنفسي وهو أكثر فعالية يمكن أن يسبب لقاح الأنف أيضًا قدرًا أقل من الانزعاج يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأطفال والمرضى المسنين والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمرضى الذين يعانون من أمراض متعددة.