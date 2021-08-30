3 أسباب لارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء

بيروت - نادين محمد - يرتبط ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء بالعديد من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالسكري ومشاكل العقم.. إليك أبرز أسباب ارتفاع الهرمون في الدم.

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وهي حالة تؤثر على حوالي 6-8 في المائة من النساء في سن الإنجاب. تتسبب متلازمة تكيس المبايض في اضطراب هرمون إفراز الغدد التناسلية (GnRH) وتزيد من إنتاج الهرمون الملون (LH) جنباً إلى جنب مع الأنسولين LH وهو مسؤول عن إطلاق البويضات، لذلك تؤدي الكمية العالية من LH والأنسولين معاً إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في المبايض، مما يؤدي إلى فرط الأندروجين في الدم.

2. تضخم الغدة الكظرية

تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH) هو مرض وراثي يمكن أن تتداخل مع تنظيمها وإنتاجها وتتسبب في زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون.

3. الأورام

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يمكن لبعض أنواع السرطان لدى النساء مثل سرطان المبيض وبطانة الرحم والثدي أن تنتج الكثير من الهرمونات الجنسية مثل هرمون التستوستيرون، غالباً ما تساعد المستويات العالية من هرمون التستوستيرون في تشخيص الأورام عند النساء.

أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون عند الإناث؟

أما عن الآثار الجانبية لارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء فهي عدم انتظام الدورة الشهرية وصغر حجم الثدي. أظهرت دراسة أن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة نادراً ما تسبب ورماً كبدياً ويرقاناً وتضخم البروستاتا عند الرجال.

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أما عن الآثار الجانبية لارتفاع هرمون التستوستيرون لدى النساء هي كالتالي:

1- تغير الصوت

2- نمو العضلات بكميات كبيرة

3- نمو الشعر على الوجه والصدر والظهر.

تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع التستوستيرون:



1-حب الشباب

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2-تغيرات في المزاج

3-زيادة الوزن

4-العقم

مخاطر ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء



على الجانب الآخر ترتبط المستويات العالية من هرمون التستوستيرون عند الإناث بالعديد من المشكلات الصحية مثل:



1-العقم

2- سكري الحمل داء السكري من النوع 2 مقاومة الأنسولين

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3-نسبة الكوليسترول في الدم

4- أمراض القلب

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5 الكبد الدهني

6- مشاكل في الحمل

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