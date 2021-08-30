كورونا حول العالم.. إصابات قياسية في بريطانيا وتراجع بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 217 مليونا و215 ألفا و814 حالة، الإثنين.







وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و515 ألفا و70 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 194 مليوناً و122 ألفاً و390 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





إصابات قياسية في بريطانيا

سجّلت المملكة المتحدة 33,196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و61 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,731,423، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,437 وفاة.





23 إصابة جديدة في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضاً من 33 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94842 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





255 إصابة جديدة في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات اليوم الأحد مقابل 251 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 287899 من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة".





تراجع إصابات المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من 6175 إصابة أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 853373 حالة.

كما سجل المغرب 76 وفاة جديدة نزولا من 93 أمس لتصل اعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12437 وفاة.





ارتفاع وفيات باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1156281 إصابة، منها 93690 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25670 وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1036921 حالة.



