شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. أطعمة ومشروبات هتزود الحموضة وتشعرك بالإزعاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارتجاع الحمضي أو الحموضة مشكلة صحية تزعج الكثيرين وتسبب الشعور بالحرقة وعدم الراحة وتحدث عندما ترتفع محتويات معدتك إلى المريء نتيجة لارتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء وتسمح لحمض المعدة بدخول المريء، وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

أعراض الحموضة

شعور بالحرقان في الصدر، والإحساس بوجود كتلة في الحلق، وانتفاخ، وهضم الطعام جزئيًا.

الأطعمة التي يجب تجنبها للوقاية من الحموضة

يجب تناول كميات أصغر والبقاء في الوضع الرأسي بعد الوجبات مباشرة لا تستلقي مباشرة بعد الأكل وإليك بعض الأطعمة التى تسبب الحموضة وتشمل:

الأطعمة الحارة

أظهرت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب ألمًا في البطن وإحساسًا بالحرقان انتبه لما تشعر به بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

بعض الفواكه والخضراوات

يجب تجنب بعض الفواكه والخضراوات مثل الأناناس والحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والطماطم والثوم والبصل إذا كنت تعاني من ارتداد الحمض.

بعض المشروبات

يجب تجنب المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير الطماطم والفواكه الحمضية.

الأطعمة الغنية بالدهون

الأطعمة مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل المقلية ورقائق البطاطس والزبدة والحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم والقشدة الحامضة عالية الدسم وتوابل السلطة الكريمية عالية الدسم والصلصات الكريمية وقطع اللحم الحمراء عالية الدسم يجب أن تكون كذلك تجنبها.

الشوكولاتة

قد تكون الشوكولاتة من أسوأ الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكافيين.