صحة ورشاقة

تعرف على تشنجات العضلات وأسباب حدوثها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشنجات العضلات وأسباب حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التشنج العضلي هو انقباض مفاجئ وغير إرادي لواحدة أو أكثر من عضلاتك، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين أو العمل البدني لفترات طويلة خاصة في الطقس الحار إلى تقلصات العضلات، قد تتسبب بعض الأدوية وبعض الحالات الطبية أيضًا في حدوث تقلصات عضلية، ويمكنك عادة علاج تقلصات العضلات في المنزل بإجراءات الرعاية الذاتية.

تتطور معظم تشنجات العضلات في عضلات الساق، وخاصة في ربلة الساق إلى جانب الألم الحاد والمفاجئ ، وقد تشعر أيضًا أو ترى كتلة صلبة من الأنسجة العضلية تحت جلدك.

a32ff2ba71.jpg

عادةً ما تختفي تشنجات العضلات من تلقاء نفسها ونادرًا ما تكون خطيرة بما يكفي لتتطلب رعاية طبية ومع ذلك ، استشر طبيبك إذا كانت تقلصاتك:

-تسبب انزعاجًا شديدًا.

-تترافق مع تورم الساق أو احمرارها أو تغيرات في الجلد.

-يحدث بشكل متكرر.

-.لا تتحسن بالرعاية الذاتية

-لا ترتبط بسبب واضح، مثل التمارين الشاقة.

d9a9884a85.jpg

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام العضلات أو الجفاف أو إجهاد العضلات أو مجرد البقاء في وضع لفترة طويلة إلى حدوث تقلص عضلي ومع ذلك  في كثير من الحالات، لا يكون السبب معروفًا.

على الرغم من أن معظم تشنجات العضلات غير ضارة، إلا أن بعضها قد يكون مرتبطًا بحالة طبية كامنة ، مثل:

-نقص إمدادات الدم، يمكن أن يؤدي تضييق الشرايين التي تنقل الدم إلى ساقيك (تصلب الشرايين في الأطراف) إلى ألم يشبه التقلصات في ساقيك وقدميك أثناء ممارسة .

-ضغط العصب، يمكن أن يؤدي ضغط الأعصاب في العمود الفقري (التضيق القطني) أيضًا إلى حدوث ألم يشبه التقلصات في ساقيك، و عادة ما يتفاقم الألم كلما طالت مدة المشي، و قد يؤدي المشي في وضع مرن قليلاً  مثل الذي تستخدمه عند دفع عربة التسوق أمامك إلى تحسين أو تأخير ظهور الأعراض.

- يمكن أن يؤدي تناول القليل جدًا من البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم في نظامك الغذائي إلى حدوث تقلصات في الساق.

 مدرات البول - الأدوية التي توصف غالبًا لارتفاع ضغط الدم - يمكنها أيضًا أن تستنفد هذه المعادن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا