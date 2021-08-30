صحة ورشاقة

إنفوجراف.. الإمارات تحدد مراكز فحص كورونا لطلبة المدارس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن المراكز الصحية والمواقع التي تقدم فحص لطلبة المدارس البالغ عددها الإجمالي 63 موقعاً موزعة في جميع الإمارات الشمالية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة "كوفيد-19" وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة أفراد المجتمع، والذي يعكس كفاءة وقدرات المنظومة الصحية وممارساتها الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتتوزع المراكز 20 مركزاً صحياً بإمارة الشارقة، و17 في رأس الخيمة، و16 في الفجيرة، و6 في عجمان و4 في أم القيوين.

الإنفوجراف التالي يرصد أماكن مركز فحص كورونا لطلبة المدارس التي حددتها "الصحة الإماراتية"..

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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