شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات على الجلد تشير للإصابة بأمراض القلب.. لا تتجاهلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت صحيفة إكسبريس البريطانية، أنه قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض القلب، ولكن هناك بعض العلامات المنبهة لأمراض القلب تظهر على الجلد.

وأوردت الصحيفة خمس علامات تحذير مبكرة لأمراض القلب تظهر على الجلد يجب ألا تتجاهلها أبدًا، كالتالي :

انتفاخ في القدمين وأسفل الرجلين

يمكن أن يكون التورم في قدميك وكاحليك وأسفل ساقيك علامة واضحة على أن قلبك لا يعمل كما ينبغي، وأحد أعراض أمراض القلب هو تراكم السوائل في الساقين، مما يسبب تورمًا مرئيًا. وإذا لاحظت تورم قدميك وأسفل ساقيك، ولا يوجد سبب واضح مثل إصابة تلك المنطقة، فيجب عليك فحصهما من قبل الطبيب.

بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك

عندما يكون لديك بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك، يمكن أن تكون علامة على انسداد في أحد الأوعية الدموية.

ويعاني بعض الأشخاص من تحول أطرافهم إلى اللون الأزرق عندما يكونون في حالة من البرد الشديد، ولكن إذا حدث ذلك لك وأنت في درجة حرارة طبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين. وإذا ظهرت البقع على أصابع قدميك، فهذا يسمى متلازمة إصبع القدم الأزرق، وإذا تركت دون علاج فقد تتسبب في موت الجلد والأنسجة في المنطقة المصابة.

نمط يشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني

هذا النمط الشبيه بالشبكة يجعل بشرتك تبدو مرقطة ومتغيرة اللون. وقد يعاني بعض الأشخاص من هذا العرض عند الشعور بالبرد، ويمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية. ومع ذلك، فإن ظهور نمط شبيه بالشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني يظهر بدون سبب واضح يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض القلب. ويعد هذا النمط الموجود على جلدك علامة على انسداد الشرايين الصغيرة، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء.

زوائد شمعية صفراء

قد تظهر زيادات شمعية صفراء أو برتقالية على جلدك إذا كان لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول. وعادة ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة. وتميل إلى النمو في زوايا العينين أو مؤخرة الساقين أو في خطوط راحة اليد.

نتوءات شمعية

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ لمجموعة من النتوءات الشمعية على الجلد، والتي تشبه إلى حد ما الطفح الجلدي، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري، وتتكون هذه النتوءات في الواقع من الكوليسترول الناجم عن مستوى مرتفع مثير للقلق من نوع من الكوليسترول يعرف باسم الدهون الثلاثية في الدم.