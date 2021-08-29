موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. مكاسب "ماسك" وأكبر أحياء المال و"البؤرة الخطيرة"

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لفترة امتدت عدة أيام تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أثرياء العالم، بإجمالي ثروة بلغت 193.9 مليار دولار، متفوقا على جيف بيزوس.

"الثروات تصنع وقت الأزمات" هي مقولة تاريخية تثبت صحتها دوما مع وقوع كل كارثة، فبينما ينهمر الناس في التفكير في كيفية حماية أنفسهم من وباء كورونا، كان يستعد أثرياء العالم لحصد كافة الفرص التي ستطرحها الجائحة.

رفعت بريطانيا كامل تدابير الإغلاق الشهر الماضي بفضل برنامج التطعيم، لكن لا يبدو أن العديد من الموظفين في عجلة من أمرهم للعودة للمكاتب.

يقاضي مدعون عامون في ولاية يوتا و36 ولاية ومقاطعة أمريكية أخرى، شركة Google بشأن انتهاكات مكافحة الاحتكار المزعومة مع متجر التطبيقات.

في الوقت الذي يتحرك فيه المجتمع الدولي للخروج بلبنان من أزمته الاقتصادية، تسعى طهران جاهدة لتوريط بيروت في أزمة دولية.

في شمالي الكويت وعلى مساحة مليوني متر مربع، كان أكبر مكب إطارات في العالم يهدد بخطر كارثي.

أكد وزير النفط الليبي محمد عون، ما تناولته تقارير إعلامية في وقت سابق عن وقف رئيس مؤسسة النفط عن العمل.