شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تسبب شعورك بالأرق فى ظل وباء كورونا.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب وباء فيروس كورونا فى حالة من القلق يعيش فيها الكثير من الناس، ومع ظهور سلالات ومتغيرات جديدة للفيروس آخرها سلالة دلتا بلس يشعر بعض الأشخاص بالأرق وقلة النوم بشكل جيد نتيجة لسيطرة الشعور بالقلق عليهم، علاوة على اتباعهم العديد من العادات الخاطئة علي مدار اليوم والتى تؤثر على قدرتهم على النوم الجيد، ولذا يقدم التقرير التالي بعض العادات الخاطئة التي تزيد من إصابتك بالأرق لتجنبها، وفقا لموقع "webmed".

عادات خاطئة تسبب شعورك بالأرق فى ظل وباء كورونا-تناول الطعام قبل النوم

هذا الأمر يعد من الأشياء التي تزيد فرص إصابتك بالأرق، والسبب عدم هضم الطعام بشكل طبيعي، ولذا يزداد فرص الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وألم شديد في البطن، ولذا عليك تجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين.

-الكافيين

القهوة والشاي والنسكافيه، من المشروبات الغنية بالكافيين، ولذا تناولك لها يزيد من فرص الإصابة بالأرق والسبب أنها مشروبات منبه وتعمل علي تنشيط الجهاز العصبي في الجسم.

-تناول كميات كبيرة من الماء

الإفراط في تناول الماء يزيد من فرص الدخول لحمام بكثرة في الليل، ولا يستطيع الشخص النوم.

-الهاتف المحمول قبل النوم

تعد من الحيل او العادات الخاطئة التي تزيد من نشاط وتركيز المخ، ويصبح أكثير إستيقاظا ويقلل فرص الرغبة بالنوم، ويزيد من تعرضك للإصابة بالأرق.

وأخيرا يمكنك تناول مشروب دافئ قبل النوم يزيد من استرخاء الجسم، ويقلل من التوتر والقلق.

-متابعة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى

قد يتسبب متابعة الأخبار الكاذبة التى تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى إلى زيادة شعورك بالأرق والقلق.. ابحث عن المعلومات من مصادرها الأصلية وهى منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمنظمات الصحية الأخرى.