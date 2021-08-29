شكرا لقرائتكم انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، اليوم الأحد، قرارا بمنع ظهور المذيعة مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على فضائية "الحدث اليوم"، على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

كما أوقفت القناة، المذيعة وأحالتها للتحقيق بسبب ما بدر منها تجاه لاعب نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، خلال حلقة أذيعت مساء أمس.

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كان نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، انسحب من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وقوبل المقطع باستياء شديد من معاملة المذيعة وطريقتها "المستفزة" تجاه ضيفها.

وكان الزمالك، تسلم درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن قائد الفريق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

وترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه إلى أرض الملعب.