إسرائيل تسمح بجرعة ثالثة للقاح كورونا لمن فوق 12 عاماً بشرط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الأحد، السماح بحصول كل من يزيد عمره على 12 عاماً على جرعة ثالثة معززة ضد فيروس كورونا، في محاولة لمنع تفشٍ جديد للفيروس بسبب المتحورة "دلتا".

وقال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش: "نوسع اليوم إمكانية تلقي جميع السكان للجرعة الثالثة المعززة من اللقاح شرط أن تكون قد مرت خمسة أشهر على تلقي الجرعة الثانية".



وبحسب نحمان فإن القرار سار بدءاً من اليوم.

وكانت السلطات قد سمحت في يوليو/تموز الماضي لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً بالحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح الخاص بعملاق الأدوية فايزر/بيونتيك.

لكن سرعان ما سمحت للفئات العمرية الأصغر بالحصول على الجرعة.

وتلقى أكثر من 5.4 ملايين نسمة من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 9.3 ملايين نسمة، جرعتين من اللقاح، بينما حصل على الجرعة الثالثة حتى الآن 1.9 مليون شخص.

وكانت إسرائيل قد شرعت أواخر ديسمبر/كانون الأول في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة "دلتا" الشديدة العدوى التي دفعت السلطات الشهر الماضي إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو/حزيران، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية التي تصادف في سبتمبر/أيلول المقبل.

من جهته، قال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، الأحد، إن "الأبحاث الأخيرة المتعلقة بفاعلية الجرعة المعززة تؤكد بالإجماع أن اللقاح آمن وفعال في منع العدوى ويقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ومميتة".

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاح.

وسجلت إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة.

وتجاوزت إسرائيل عتبة مليون إصابة بالفيروس منذ اكتشاف الإصابات الأولى في فبراير/شباط 2020، فيما بلغ عدد المتوفين أكثر من 6950 شخصاً.