"رئيسي" يعترف بوجود "فساد خفي" في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء الأحد، بوجود عمليات فساد واسعة في مؤسسات البلاد تديرها جماعات خفية.

وقال "رئيسي" خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، إن "على السلطة التنفيذية أن تتخذ إجراءات لإصلاح الهياكل الفاسدة وقطع الأيادي الخفية للريع والفساد".



وأضاف رئيسي، في الاجتماع الذي تابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن "الفساد الخفي تديره عصابات وجماعات ويجب أن يتم القضاء عليهم".

وزعم الرئيس الإيراني الذي نالت حكومته ثقة البرلمان الثلاثاء الماضي، أن "محاربة الريع والفساد ستقرب إيران من العدالة".

وأمام حكومة إبراهيم رئيسي عدة تحديات وأزمات في إيران منها اقتصادية ومعيشية فضلاً عن تفشي جائحة فيروس كورونا التي أضرت أيضاً بالاقتصاد الإيراني.

ووجه رئيسي، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في الحكومة، الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على سوق العملات الأجنبية ووضع حد لتراجع العملة الوطنية.

يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 10% من قيمته خلال الأسابيع الأخيرة وهذا ما أثر على ارتفاع ملحوظ في أسعار معظم السلع.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال السبت خلال استقباله وزراء حكومة رئيسي، إن "إيران متخلفة في تحقيق العدالة وإن ثقة الشعب بالحكومة تضررت".