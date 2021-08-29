شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من علاج نزلات البرد بالطرق الشعبية.. تزيد من التهاب الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر هذه الأيام موجة الإصابة بنزلات البرد والتي تشبه كثيرًا أعراض فيروس كورونا وهو ما يجب التعامل معه بحذر شديد ومتابعة الأعراض وتطورها والالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، ويلجأ الكثيرون لاستخدام الطب البديل أو العلاج بالأعشاب لمواجهه نزلات البرد وهو ما حذر منه الكثير من الخبراء.

ووفقًا لتقرير لصحيفة نوفوستي الروسي قال الطبيب فلاديمير زايتسيف، فإن موسم أمراض البرد يحل مع فصل الخريف، ولكن لا يجوز خلال ذلك علاج هذه الأعراض بواسطة طرق الطب الشعبي، وأشار إلى أن الكثير من الناس يعتبرون بالخطأ، أن نزلة البرد مرض لا يحتاج إلى زيارة الطبيب ويحاولون الشفاء باستخدام طرق الطب البديل.

وحذر الطبيب من أن بعض هذه الأساليب، لا تجلب الشفاء، بل يمكن أن تجلب الضرر للصحة بشكل كبير أبرزها اللجوء لحمامات البخار والساونا والتي تؤدى لتضخم قنوات تجويف الأنف مما يزيد الالتهاب، مشيرا إلى أنه يمكن للمريض الذهاب إلى الحمام أو الساونا عندما يتعافى بالفعل، ولكن ليس في بداية المرض.

وحذر أيضا من اللجوء للطرق الشعبية لعلاج الزكام واحتقان الأنف حيث يؤدى إلى زيادة انتفاخ الغشاء المخاطي والالتهاب.

- ارتفاع في درجات الحرارة

ارتفاع في درجات الحرارة - نوبات سعال

نوبات سعال سيلان بالأنف

- ألم في العضلات

ألم في العضلات - نوبات قيء أو إسهال

أعراض نزلات البرد

وما يميز فيروس كورونا عن نزلات البرد والأنفلونزا هو أن معظم الحالات وليس كلها تصاب بفقدان حاستى الشم والتذوق، وهذه من أبرز السمات المميزة لفيروس كورونا.