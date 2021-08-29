شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى الفيروسية عدوى جديدة تظهر بالهند تشبه أعراض كورونا.. اعرف كل شىء عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع تايمز أوف إنديا الهندى عن ارتفاع حالات الحمى الفيروسية في العديد من المقاطعات والمدن أشهرها مدينة نويدا، ورفعت إدارات العديد من المناطق تحذيرًا بشأن خطر الإصابة بالحمى الفيروسية، التي تنتشر بسرعة، وأمرت الحكومة الهندية وزارة الصحة بمراقبة حالات الحمى على وجه التحديد والإبلاغ عنها خاصة أن أعراضها تشبه أعراض فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير تم رفع مستوى التأهب بسبب زيادة الحالات الفيروسية التي تم الإبلاغ عنها، بعد أن توفي ستة أشخاص بسبب الحمى الفيروسية، وفي حالة ظهور أي أعراض، يُطلب من الأشخاص استشارة طبيب مؤهل إذا كان لديهم درجة حرارة بدلاً من محاولة التشخيص الذاتي والعلاج.

لمعرفة المزيد عن الحمى الفيروسية والأعراض والعلاج، أكد الدكتور براكار جارج، طبيب استشاري وأخصائي أمراض السكري بمستشفى ياثارث نويدا بالهند عن أعراض المرض، مؤكداً أن العدوى تصيب عدد كبير جدًا من الأشخاص وأنها تحاكي أعراض مرض فيروس كورونا، و الجزء الجيد هو أن معظم هذه الحالات يمكن علاجها في المنزل، ولكن نظرًا لأن الأعراض هي نفسها مثل أعراض مرض كورونا، فإن الأشخاص يهرعون إلى المستشفى للاختبار والاستشارة.

وأوضح الدكتور باركار أنك إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وآلام الجسم وغيرها من الأعراض الشائعة التي استمرت لأكثر من 2-3 أيام ، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

وأضاف أنه يجب تجنب التطبيب الذاتي يمكن أن يساعد ذلك بسهولة في التمييز بين نزلات البرد وأنفلونزا الخنازير وعدوى الجهاز التنفسي السفلي تتمثل إحدى الطرق السهلة لحماية نفسك من أي حمى فيروسية في تطعيم نفسك ضد الإنفلونزا كل عام.

الأعراض الشائعة للحمى الفيروسية

آلام الحلق والصداع والحمى الخفيفة وآلام الجسم والتهيج والسعال هي بعض الأعراض الشائعة للعدوى الفيروسية المنتشرة حاليًا.

فيما يلي بعض النصائح البسيطة للوقاية من الحمى الفيروسية:

- اغسل يديك كثيرًا

- استخدم معقم اليدين كل 20-30 دقيقة عندما تكون بالخارج

- ارتدي قناع الوجه عند الخروج

- استخدم الكوع أو المناديل الورقية عند السعال أو العطس

- اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني