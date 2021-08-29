شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعيش حياة أطول؟ 3 عادات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتجعلك شابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى اكسبرس"، عن أن هناك 3 عادات للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ما يزيد من طول العمر، موضحًا أنه يتم تحديد طول العمر دائمًا من خلال عاداتك اليومية البسيطة، والتي ستساعد أو تعيق عملية الشيخوخة، يشارك أحد الخبراء أهم 3 عادات يومية يجب أن تدمجها في حياتك ليس فقط لتحسين صحتك ومنع الإصابة بالشيخوخة، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب.

شارك الخبير العالمي الرائد في طول العمر، الدكتور ديفيد سينكلير ومؤلف كتابLifespan: Why We Age ، نصائحه حول كيف يمكن للمرء تعزيز طول العمر.

أكد الدكتور سنكلير عالم أحياء أسترالي حاصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد ويشاركه 3 من أسرار عاداته اليومية المتعلقة بطول العمر، لقد أثبتت دراساته العلمية المشهود لها إمكانية عكس العمر، ومن خلال دمج عادات معينة في حياتك.



كيف تعيش اطول ؟

يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال الآتى: الصيام المتقطع

أظهرت الدراسات التي أُجريت على ذباب الفاكهة الذي خضع للتغذية لمدة يومين وصيام خمسة أيام على مدار شهر "انخفاضًا كبيرًا في الأمراض المرتبطة بالعمر وعاش لفترة أطول بكثير.

وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام كل شهرين يبدأ في منتصف العمر، ثبت أنه يطيل العمر، ويقلل من الدهون الحشوية، ويقلل من الإصابة بالسرطان ويحسن جهاز المناعة.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع قد يطيل الفترة الصحية للشخص.

2.تجنب السكر والكربوهيدرات

الوجبات الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات لها تأثير سلبي على الصحة بغض النظر عن السمنة،

اكتشف الباحثون أن قصر مدة بقاء ذباب الفاكهة على نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات كان أكثر عرضة للوفاة المبكرة، ارتبطت الأنماط الغذائية منخفضة الكربوهيدرات التي تفضل البروتينات المشتقة من الحيوانات ومصادر الدهون، من مصادر مثل لحم الضأن ولحم البقر والدجاج، بارتفاع معدل الوفيات.

ترتبط الأنظمة الغذائية عالية السكر ارتباطًا إيجابيًا بالأمراض المرتبطة بالعمر بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، لذا فإن تقليل السكر في النظام الغذائي قد يؤخر الشيخوخة عند البشر عن طريق منع أمراض التمثيل الغذائي وتحسين الصحة العامة.

3.الخضراوات الخضراء الغنية بمركبات فريدة تسمى الجلوكوزينات

تناول المزيد من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء، مثل البروكلي، واللفت مليئة بالعناصر الغذائية وتساعد في الحماية من أمراض القلب والسرطان، والتي تتحلل لتشكيل مركبات قاتلة للسرطان، ومليئة بالفلافونويدات والكاروتينات المضادة للسرطان، فالخضروات الورقية الخضراء غنية بالبيتا كاروتين، ويبدو أن لها أكبر تأثير على الصحة وفقًا لدراسات عديدة.