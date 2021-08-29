صور.. اليمن يتسلم أولى دفعات لقاح "جونسون".. والأولوية للمسجلين إلكترونياً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى مطار عدن الدولي، الأحد، الدفعة الأولى من جرعات لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا، والمقدمة لليمن من تحالف "كوفاكس" العالمي.

وكان في استقبال الدفعة الأولى المقدرة بـ151 ألف جرعة، من إجمالي نصف مليون جرعة، مسؤولو وزارة الصحة اليمنية والسلطة المحلية بمدينة عدن.

ومن المقرر أن تجري السلطات الصحية ترتيباتها الفنية والإدارية للبدء في توزيع اللقاح على المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة الحكومة.





وسبق لوزارة الصحة التأكيد على أن التحصين الفعلي سيبدأ للمستهدفين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، ولن ينظر لأي اسم غير مسجل فيها.

وأكد مسؤولون في وزارة الصحة أن وصول لقاح فيروس كورونا، يأتي بالتزامن مع تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس خلال موجته الثالثة.





وقال وكيل وزارة الصحة العامة علي الوليدي إن كمية اللقاح تقدر بـ 151 ألف جرعة كدفعة أولى من إجمالي 504 ألف جرعة مخصصة لليمن قدمت من الولايات المتحدة عبر تحالف كوفاكس.

وأواخر مارس/آذار الماضي، تسلم اليمن أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني تضم 360 ألف جرعة.





وفي وقت سابق هذا الشهر، حذرت الأمم المتحدة من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.

وسجل اليمن، الأحد، ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا خلال الموجة الثالثة من تفشي الفيروس.





وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان أنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بكوفيد-19 و11 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة وفيات رسمية معلنة خلال أقل من أسبوع مقارنة مع 40 إصابة وثلاث حالات السبت.





كان اليمن سجل، الأربعاء، 14 حالة وفاة في أكبر حصيلة وفيات رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء و45 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد، إلى 7784 إصابة، توفي منها 1461 حالة بينما تعافى 4797.



