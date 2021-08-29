تحذير للأمهات.. هذه الأطعمة خطر على أسنان الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتاج العناية بأسنان الأطفال غسلها بالفرشاة والمعجون، وتنظيف اللسان، وتجنب تناول بعض المواد الغذائية الضارة.

ولمساعدة الأمهات على مهمة الحفاظ على صحة أسنان صغارهم، يقدم طبيب الأسنان رونالد بلوتكا والمدير التنفيذي لبرنامج طب الأسنان في كلية ماريان كورت الأمريكية، مجموعة من الإرشادات عن المواد التي تضر بأسنان الأطفال، وفقاً لموقع " eatthis" الأمريكي.



الحلوى المصنعة

يعشق الأطفال الحلوى السكرية والمطاطية، ولكن ما قد لا تعرفه الكثير من الأمهات أنه عندما يأكل الصغار هذا النوع من الحلويات، فإن الإنتاج السريع للحمض يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً لسطح المينا، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

ويرجع ذلك إلى أن التركيز العالي للسكر في الحلوى، خاصة اللزجة أو الحامضة، يتفاعل مع البكتيريا داخل البلاك ويطلق حمضاً يعمل على تكسير المينا، ومن ثم تسوس أسنان الأطفال.

الفواكه المجففة

تعتقد الكثير من الأمهات أن وضع الفاكهة المجففة في صندوق طعام أطفالهن، قد يكون مفيداً لهم، ولكن في حقيقة الأمر، رغم أنها الخيار الأفضل من الحلوى المصنعة، فإن الفواكه المجففة يمكن أن تلتصق بأسنان الأطفال، مما يؤدي إلى تكوين البلاك والتسوسات اللاحقة.

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس من بين الأطعمة التي تحتوي على أعلى مستوى من النشا الذي يتحلل بسرعة كبيرة إلى سكر، الأمر الذي يتسبب في إنتاج الحمض في الفم، مما يؤدي إلى تدمير مينا الأطفال.

الفشار والذرة

يعتبر الفشار والذرة من الأطعمة التي يحبها الأطفال بشدة، ولكنها في الوقت نفسه ضارة على صحة أسنان الأطفال.

ويرجع ذلك إلى التصاق أجزاء الذرة وحبات الفشار بأسنان الأطفال، ومن ثم الصعوبة في إخراجها أو التخلص منها، مما يمكن أن تتسبب في التهابات اللثة.

وفي حالة تركيب الأطفال لتقويم الأسنان، فبقايا الذرة والفشار، قد يتسبب في تلف أسلاكه.

المقرمشات

تتسبب المقرمشات في تراكم بلاك الأسنان، وذلك لتكسرها لقطع صغيرة عند مضغها، وبالتالي ترك بعض البقايا الصغيرة في الأسنان حتى مع غسلها.



