63 مركزاً لفحص كورونا لطلبة المدارس بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن المراكز الصحية والمواقع التي تقدم فحص كورونا لطلبة المدارس البالغ عددها الإجمالي 63 موقعاً موزعة في جميع الإمارات الشمالية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة المراكز الصحية بعد تزويدها بأفضل التجهيزات والكو

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة "كوفيد-19" وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة أفراد المجتمع، والذي يعكس كفاءة وقدرات المنظومة الصحية وممارساتها الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتتوزع المراكز الصحية التي توفر فحوصات "كوفيد-19" في 20 مركزاً صحياً في إمارة الشارقة وتشمل مراكز الرفاع والشارقة والخالدية والحمرية والذيد والمليحة والمدام والثميد ودبا الحصن والنحوة وخورفكان والبطائح ونزوى وتعزيز صحة الأسرة، ووادي الحلو.

كما تشمل قائمة المواقع الخارجية التابعة للوزارة في الشارقة، رامز مول وضاحية سهيلة والصجعة مول وخيمة مركز واسط، بالإضافة إلى خيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء والجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء.

وفي إمارة عجمان يوجد 6 مراكز تضم 4 مراكز رعاية صحية أولية في كلٍ من مركز مزيرع الصحي والمنامة والمدينة ومشيرف وقاعة البيت متوحد وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء، والجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء.

وبلغ عدد المراكز في إمارة أم القيوين 4 مراكز منها 3 مراكز رعاية صحية أولية، وهي مركز الخزان وفلج المعلا والراعفة وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء والجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء.

وفي إمارة رأس الخيمة بلغ عدد المراكز الصحية التي تقدم فحص "كوفيد-19" لطلبة المدارس 17 مركزاً تشمل 15 مركز رعاية صحية، وهي: المعيرض والجزيرة والدقداقة والظيت والحمرانية والمنيعي ووادي اصفني وكدرا وشوكة وسيف بن علي والنخيل وشمل وجلفار والجير.

كما يتوفر الفحص في قاعة إكسبو رأس الخيمة وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء والجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء.

ويبلغ عدد المراكز المتوفرة لخدمة الفحص في إمارة الفجيرة 16 موقعاً، منها 11 مركز رعاية صحية، وهي: مراكز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة والقرية ومربح وقدفع والبدية وضدنا والحلاة والطويين والخليبية ووادي السدر والسيجي .



وتضم قائمة المواقع الخارجية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لفحص كورونا في الفجيرة مركز إكسبو دبا وقاعة العروبة وإكسبو الفجيرة وقاعة البيت المتوحد وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى8 مساء، والجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء

وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير المزيد من مراكز فحص "كوفيد-19" لطلبة المدارس، ضمن البروتوكول الصحي للعودة للمدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وفي إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة والكادر التعليمي.

كما أكدت توفير أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد في مراكز الفحص من ناحية التجهيزات والمعدات وأدوات المسح مع توافر كوادر طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع أعداد الطلبة في مناطق الدولة.