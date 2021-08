شكرا لقرائتكم تيك توك تحظر "تحدي الحليب".. ما القصة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بين فترة وأخرى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تحديات خطرة كـ"تحدي دلو الثلج" و"تحدي التعتيم" وThrow It In The Air وغيرها، تكون لها نهايات مأساوية أحياناً.

ومع انتشار تحد جديد مؤخراً، حظرت تيك توك تحدي صندوق الحليب الشهير من منصتها بسبب مخاوف من أن المستخدمين المشاركين في هذا الاتجاه قد يتعرضون لإصابات خطيرة. وشهد التحدي وضع مستخدمي المنصة صناديق الحليب في شكل هرم ومن ثم يحاولون التسلق على الصناديق غير المستقرة مثل السلالم.

توخي الحذر

من جهته صرح المتحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني أن المنصة تحظر المحتوى الذي يروج للأعمال الخطيرة، مضيفاً أن المنصة تزيل مقاطع الفيديو، وتعيد توجيه عمليات البحث إلى إرشادات المجتمع لتثبيط مثل هذا المحتوى.

كما شدد قائلاً: "نحن نشجع الجميع على توخي الحذر في سلوكهم سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها".

وفي معظم مقاطع الفيديو التي تصور هذا الاتجاه، يظهر المستخدمون وهم يقعون على الأرض أثناء محاولة تسلق جانب واحد من الهرم.

يشار إلى أن الحظر يأتي بعد أن لجأ العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى وسائل التواصل للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاتجاه والخطر الذي يشكله على المشاركين فيه.

حذف الوسم

إلى ذلك يؤدي البحث عن وسم التحدي عبر التطبيق الآن إلى ظهور إشعار "لم يتم العثور على نتائج". وتوضح صفحة نتائج البحث للمستخدمين أن هذه العبارة قد تكون مرتبطة بسلوك أو محتوى ينتهك الإرشادات. كما يعتبر الترويج لتجربة آمنة وإيجابية من أولويات المنصة.

ومع ذلك، لا تزال بعض مقاطع الفيديو التي تصور الاتجاه مرئية عبر التطبيق إذا بحث المستخدمون عن تهجئة غير صحيحة للكلمات الرئيسية المرتبطة بالتحدي.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن مقاطع الفيديو هذه لا تحظى بعدد كبير من المشاهدات، لكنها تمكنت من تجاوز ثغرات الحظر والبقاء عبر التطبيق.

عدة تحديات خطيرة

يذكر أن شعبية المنصة تسببت في ظهور العديد من التحديات الخطيرة عبرها على مدار السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2019، اشتمل الاتجاه الشائع تحدي Throw It In The Air، الذي شهد قيام مستخدمي المنصة بتشكيل دائرة حيث لا يسمح لأحد بالتحرك ومن ثم وضع الهاتف على الأرض لتسجيل فيديو وهم يرمون عنصراً في الهواء لمعرفة من يضرب العنصر منهم في طريقه أثناء النزول.

وفي العام الماضي، أثار اتجاه شائع حول Skull Breaker انتشر على نطاق واسع في التطبيق توجيه اتهامات جنائية بعد دخول مراهق إلى المستشفى نتيجة لهذا التحدي. وكان الاتجاه ينطوي على خداع الشخص ليسقط على رأسه للوراء.

كما أدت الاتجاهات الخطيرة مثل هذه إلى إجبار المنصة على اتخاذ إجراءات لمنع مستخدميها من وضع أنفسهم في مواقف ضارة.