شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المناسب في يومك لتناول الفيتامينات؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية من أهم الأشياء التى تساعدك للحفاظ علي صحة جيدة وتعويض جسمك الفيتامينات والمعادن التى قد يفقدها أو لا يحصل عليها بسبب النظام الغذائى غير المتكامل وغير الصحى، فى هذا التقرير نتعرف على الوقت المناسب فى يومك لتناول حبة الفيتامين للحصول على أعلى قدر من الاستفادة لجسمك بالفيتامينات.

أكد التقرير المنشور عبر موقع "webmd"، أن موعد تناول الفيتامينات يحدد من قبل الطبيب المباشر لك، والسبب في هذا الأمر أن هناك بعض الفيتامينات ينصح بتناولها في الصباح وأخري في وسط اليوم وكذلك في أخر اليوم.

وأشار التقرير، أن تناول الشخص لفيتامين "ب"، يعد من الأمور الجيدة التي تساعد في تقوية أعصاب الجسم، والحد من الإصابة بالأنيميا، ولذا ينصح بتناول هذا النوع من الفيتامين في الصباح، للحصول علي فوائده الصحية.

وأضاف التقرير، أن تناول الفيتامينات الفردية القابلة للذوبان كفيتامين "A وE"، يعد من الأمور الجيدة لتحسين صحة الجسم، ولكنها ثقيلة علي المعدة، ولذا ينصح بتناولها في وسط تناولك لوجبتك اليومية، لأن هذه الطريقة تقلل فرص الشعور بالغثيان والتقيؤ، فإذا حاولت تناولهم علي معدة فارغة فأنت تتسبب في تهيج المعدة.

وأكد التقرير، أن مرضي الغدة الدرقية يتناولون أدوية هرمونية في الصباح الباكر أي علي الريق، ولذا في حالة تناولهم للفيتامينات يجب عليهم الفصل ما لا يقل عن ساعتين بعد الدواء الأصلي وتناولهم للفيتامين أو المكملات الغذائية كالكالسيوم، والهدف من هذا الأمر هو امتصاص الجسم للفيتامين.

وأخيرًا، أوضح التقرير حقيقة الأمر حول تناول الفيتامينات دون إرشاد الطبيب، وأكد أنه ينصح بتناول هذا النوع من الحبوب أي الفيتامينات في حالة تعرض الجسم فقط لنقص في هذه المكملات الغذائية، لأن الإسراف في تناولها دون مراجعة الطبيب أو دون احتياج الجسم لها لا تطيل عمرك وقد تتسبب في إصابتك بالأمراض.