شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل "داء القطط" للحوامل يحمى الجنين من مشاكل صحية عديدة.. تعرفى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء المقوسات أو ما يعرف شعبيًا باسم "داء القطط" هو عدوى طفيلية تصاب بها السيدات تؤدى إلى تعرضهن للإجهاض عند الحمل، وللكشف عن الإصابة بهذه العدوى تحتاج السيدة لإجراء اختبار دم يحدد ما إذا كان لديها أجسام مضادة في الدم لطفيل التوكسوبلازما ويسمى أيضًا اختبار التوكسوبلازما.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline لا يصنع جسمك الأجسام المضادة إلا بعد إصابة طفيليه ويشير عدد ونوع الأجسام المضادة التي لديك إلى ما إذا كانت إصابتك حديثة أم أنها حدثت منذ بعض الوقت قد يجري طبيبك أكثر من فحص دم على مدى عدة أسابيع.

بالنسبة لمعظم البالغين، يعتبر داء المقوسات غير ضار ويزول دون الحاجة إلى علاج غالبًا ما تكون الحالة بدون أعراض ومع ذلك، إذا أصيبت المرأة الحامل بالعدوى، فقد تنتقل إلى جنينها.

إن تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا من حيوان مصاب يعرضك لخطر الإصابة بعدوى T. gondii. قد تصاب أيضًا بالعدوى بعد التعامل مع قطة مصابة أو برازها، وهو ما يمكن أن يحدث عند تنظيف صندوق القمامة.

بعد إصابتك بالعدوى، ستحصلين على الأجسام المضادة لـ T. gondii طوال حياتك هذا يعني عمومًا أنه لا يمكنك الإصابة بالعدوى مرة أخرى.

أسباب اجراء اختبار داء المقوسات "القطط"؟

قد يرغب طبيبك في إجراء اختبار التوكسوبلازما في ظل الظروف التالية:

أنتِ حامل، ويريدون معرفة ما إذا كان لديك أجسام مضادة T. gondii.

أنتِ حامل، ويريدون تحديد ما إذا كان طفلك الذي لم يولد بعد مصابًا بداء المقوسات .

يمكن أن تتسبب عدوى T. gondii في تلف الدماغ والعمى عند الطفل النامي يمكن لطبيبك اختبار عينة من السائل الأمنيوسي ، وهو السائل الذي يحيط بطفلك في الرحم ، لمعرفة ما إذا كان مصابًا بالعدوى .

في تلف الدماغ والعمى عند الطفل النامي يمكن لطبيبك اختبار عينة من السائل الأمنيوسي ، وهو السائل الذي يحيط بطفلك في الرحم ، لمعرفة ما إذا كان مصابًا بالعدوى قد يرغب طبيبك أيضًا في اختبارك إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف بسبب مرض مثل فيروس نقص المناعة البشرية يعرضك جهاز المناعة الضعيف لخطر أكبر للإصابة بداء المقوسات والالتهابات الأخرى .

كيف أستعد لاختبار التوكسوبلازما؟

لا يلزم إعداد محدد للاختبار، ومع ذلك ، يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت على اتصال مع قطة أو إذا كنت تنظف صندوق الفضلات. يجب عليك أيضًا إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في التخثر أو النزيف أو تناول ادوية سيولة للدم.

نتائج التحليل

يمكن قياس مستويات الأجسام المضادة الخاصة بك بوحدات دولية لكل مليلتر (IU / mL).

النتيجة التي تزيد عن 8.79 وحدة دولية / مل تعتبر إيجابية لداء المقوسات وتعتبر النتيجة بين 7.2 و 8.79 وحدة دولية / مل ملتبسة ، وتعتبر النتيجة أقل من 7.2 وحدة دولية / مل سلبية.