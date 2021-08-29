شكرا لقرائتكم خبر عن الخبراء ينصحون: المدة المثالية لنوم القيلولة ما بين 20 إلى 25 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "الجارديان" عن علماء قولهم إن "المعيار الذهبي للصحة الجسدية والعقلية الجيدة هو التأكد من حصولك على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا، ولكن ليس بالضرورة دفعة واحدة".



فوائد نوم القيلولة

وأوضح تيل روينبيرج، أستاذ علم الأحياء في جامعة ميونيخ أنه يجب علينا القيام بما يتراوح بين 12 و16ساعة من العمل، وبعد ذلك يكون لدينا 8 ساعات للقيام بما يحلو لنا.

ومع ذلك أشار ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، ومؤلف كتاب لماذا ننام، إلى أن "الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم ليلا، يجب أن يأخذوا القيلولة بحذر، وإنه على الجميع تجنب القيلولة بعد الساعة الثالثة مساء".

وأضاف: "إذا كنت تأخذ قيلولة متأخرة جدا في النهار، فهذا يشبه إلى حد ما تناول وجبة خفيفة قبل الوجبة الرئيسية.

وحدد العلماء المدة المثالية، للقيلولة، وهي ما بين 20 إلى 25 دقيقة، مشيرين إلى أن القيلولة إذا تخطت هذه المدة، سيقع الشخص في دورة نوم أعمق تستمر لمدة 90 دقيقة تقريبا، وهذا يعني أنه "عندما يستيقظ الشخص، سيعاني من "خمول النوم" أو الترنح".

كما يوصي كولين إيسبي، أستاذ طب النوم بجامعة أكسفورد، بـ"قيلولة الكافيين"، والتي ينصح بها أيضا السائقون الذين ينامون في الطريق السريع، ويتضمن ذلك شرب القهوة قبل النوم، والتي ستنعشك وتوقظك بعد ذلك، بمجرد استيقاظك بعد 20 دقيقة"، لكنه يعتقد أن هذا يجب أن يستخدم كـ"إجراء طارئ فقط".

وأضاف: "إذا كنت تستغرق في نوم القيلولة، فمن المحتمل أنك محروم من النوم، ويجب أن تتأكد من حصولك على قسط كاف من النوم ليلا".