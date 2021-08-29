صحة ورشاقة

ليبيا.. تسجيل 2003 إصابات جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 2003 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 910 أشخاص، وتسجيل 19 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1109 إصابات و393 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 305 آلاف و793 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و75 حالة نشطة، ووفاة 4184 شخصا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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