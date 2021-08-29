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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 في مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 في مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية، للمرحلة الأولى بالثانوية العامة لعام 2021.

 

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021.

 

وتضمن الإعلان الحدود الدنيا للقبول بالشعب العلمية والأدبية لطلاب الثانوية، والدرجات اللازمة للقبول بالجامعات.

 

ويصل إجمالي طلاب المرحلة الأولي 2021 إلي 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية فى المرحلة الأولي 2021 نحو 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب شعبة علمي فى المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة إلي 16 ألفًا و293 طالبًا، ويصل عدد طلاب شعبة علمي علوم إلي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

 

 

وتقبل المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم 362.5 درجة، وشعبة علمي رياضة 328 درجة، والشعبة الأدبية 269.5 درجة.

 

 أولًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعب العلمية :

 

طب المنصورة 386 درجة

 

طب الإسكندرية 382 

 

طب الزقازيق 382

 

طب طنطا 381

 

طب كفر الشيخ 381

 

طب القاهرة 380

 

طب بورسعيد 379

 

 

طب عين شمس 378

 

طب أسنان المنصورة 378

 

طب المنوفية بشبين الكوم 378

 

هندسة بترول وتعدين السويس 378

 

طب فاقوس 378

 

طب بنها 377

 

طب حلوان 376

 

طب أسنان المنوفية 376

 

طب جنوب الوادي 376

 

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

 

طب سوهاج 375

 

طب الفيوم 374

 

 

 

طب أسنان طنطا 374

 

طب السويس 374

 

طب أسنان الزقازيق 374

 

طب أسنان الإسكندرية 373.5

 

طب أسيوط 373

 

طب بني سويف 373

 

طب المنيا 373

 

طب أسنان كفر الشيخ 373

 

طب الوادي الجديد 372

 

طب أسنان القاهرة 372

 

طب أسنان عين شمس 372

 

طب أسوان 372

 

طب أسنان السويس 371

 

طب أسنان الفيوم 371

 

طب أسنان جنوب الوادي 371

 

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

 

طب أسنان المنيا 370

 

طب أسنان أسيوط 370

 

طب أسنان بني سويف 370

 

علاج طبيعي كفر الشيخ 368

 

علاج طبيعي بنها 367

 

صيدلة سوهاج 367

 

صيدلة جنوب الوادي 367

 

صيدلة المنصورة 367

 

صيدلة طنطا 366

 

صيدلة دمنهور 366

 

علاج طبيعي القاهرة 366

 

علاج طبيعي السويس 366

 

صيدلة الزقازيق 366

 

صيدلة المنوفية 365

 

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365

 

علاج طبيعي بني سويف 365

 

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

 

علاج طبيعي جنوب الوادي 364

 

صيدلة بورسعيد 364

 

صيدلة القاهرة 364

 

صيدلة الإسكندرية 364

 

صيدلة أسيوط 364

 

صيدلة عين شمس 363.5

 

صيدلة الفيوم 363

 

صيدلة مدينة السادات 363

 

صيدلة حلوان 363

 

صيدلة المنيا 363

 

صيدلة بني سويف 363

 

هندسة القاهرة 356

 

هندسة المنصورة 355

 

هندسة دمياط 354

 

هندسة عين شمس 349

 

هندسة الإسكندرية 347

 

هندسة طنطا 344

 

هندسة كفر الشيخ 342

 

هندسة الزقازيق 341

 

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

 

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

 

هندسة بور سعيد 338

 

هندسة حلوان 336

 

هندسة بنها 335

 

هندسة السويس 334

 

هندسة بنها بشبرا 333

 

هندسة سوهاج 332

 

هندسة حلوان بالمطرية 331

 

هندسة بني سويف 329

 

هندسة الفيوم 329

 

 ثانيًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعبة الأدبية :

الكلية الحد الأدنى

 

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359

 

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352

 

ألسن كفر الشيخ 350

 

سياسة واقتصاد السويس 349

 

سياسة واقتصاد بني سويف 344

 

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

 

ألسن عين شمس 340

 

إعلام القاهرة 339

 

ألسن الفيوم 339

 

إعلام المنوفية 336

 

ألسن بني سويف 335

 

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

 

ألسن المنيا 333

 

ألسن أسوان 333

 

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

 

ألسن سوهاج 332

 

ألسن الأقصر 331

 

إعلام بني سويف 330

 

آثار دمياط 330

 

آثار عين شمس 329

 

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

 

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329

 

آثار القاهرة 328

 

إعلام جنوب الوادي 326

 

آثار الفيوم 325

 

آثار و لغات مطروح 325

 

آثار أسوان 324

 

آثار الأقصر 323

 

آثار سوهاج 322

 

الإعاقة والتأهيل بني سويف 321

 

آثار جنوب الوادي 321

 

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

 

تربية الإسكندرية 318

 

تربية الزقازيق 317

 

تربية عين شمس 316

 

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

 

حقوق سوهاج 315

 

تربية بور سعيد 314

 

آداب العريش 314

 

تربية المنصورة 312

 

تربية طنطا 311

 

تربية بنها 310

 

آداب القاهرة 308

 

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

 

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

 

تربية دمنهور 306

 

تربية المنيا 305

 

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

 

تربية كفر الشيخ 303

 

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

 

تربية حلوان 302

 

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

 

آداب عين شمس 300

 

تربية مطروح 300

 

تربية سوهاج 299

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

 

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 298

 

تجارة القاهرة 298

 

تربية مدينة السادات 297

 

تربية جنوب الوادي 296

 

آداب الإسكندرية 295

 

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

 

تربية بنات عين شمس 295

 

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 294

 

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

 

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

 

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

 

تجارة دمياط 293

 

تربية الفيوم 293

 

تجارة المنصورة 292

 

آداب حلوان 292

 

تجارة عين شمس 292

 

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

 

تجارة الإسكندرية 291

 

تجارة وإدارة أعمال حلوان 290

 

آداب بنها 290

 

حقوق بور سعيد 290

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

 

آداب المنصورة 289

 

تجارة الزقازيق 289

 

تربية أسيوط 289

 

تجارة جنوب الوادي 287

 

تربية (طفولة) طنطا 287

 

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

 

تربية بني سويف 286

 

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

 

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

 

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

 

حقوق دمياط 285

 

تربية السويس 284

 

تربية نوعية الزقازيق 284

 

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

 

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

 

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

 

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

 

آداب بورسعيد 283

 

آداب انتساب موجه القاهرة 282

 

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

 

تربية نوعية القاهرة 282

 

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

 

تجارة بور سعيد 282

 

دار العلوم القاهرة 281

 

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

 

آداب الزقازيق 281

 

آداب بنات عين شمس 281

 

تربية (طفولة) عين شمس 281

 

آداب طنطا 280

 

آداب و علوم إنسانية السويس 280

 

تجارة كفر الشيخ 280

 

تجارة بنها 280

 

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

 

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

 

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

 

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

 

تربية نوعية طنطا 279

 

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

 

آداب دمياط 279

 

تجارة أسوان 279

 

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

 

آداب انتساب موجه عين شمس 278

 

تربية رياضية بنات بنها 278

 

تربية نوعية الإسكندرية 278

 

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

 

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

 

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

 

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

 

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

 

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

 

آداب الوادي الجديد 276

 

حقوق المنيا 276

 

آداب كفر الشيخ 276

 

تجارة العريش 276

 

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

 

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

 

تربية دمياط 275

 

تجارة طنطا 275

 

آداب الفيوم 275

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