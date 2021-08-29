شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية سريعة تساعدك على التخلص من آثار الكدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحدث الكدمات نتيجة التعرض لإصابة أو احتكاك يؤدي إلى انفجار الأوعية الدموية، وسرعان ما تزول الكدمة من تلقاء نفسها.

وهناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي تساعد على تخفيف الكدمات والحد من الألم والتورم الناتج عنها بشكل أسرع، حسبما نشر موقع “Health Line”.

1- جيل الصبار

أثبتت الدراسات أن الجيل الموجود داخل أوراق الصبار يساعد على تخفيف الألم والالتهابات، لذا يمكن وضع القليل من جيل الصبار على مناطق الكدمات بالجلد، بعد التأكد من كونه نقيًا.

2- فيتامين C

يحتوي فيتامين C على خصائص مضادة للالتهابات، كما يعمل على تعجيل التئام وشفاء الجروح، ويستخدم في العديد من أنواع الكريمات والجل المستخدمة لعلاج مشكلات الجلد.

وفي حال الرغبة باستعمال فيتامين C لعلاج الكدمات، يُنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية به أو المكملات الغذائية.

3-كمادات ثلج

يمكن وضع كمادات ثلج فور التعرض لإصابة تجنبًا لظهور أي كدمات بالجلد، حيث تعمل على وقف تدفق الدم بالأنسجة حول هذه المنطقة ومنع تكون تجلطات بالدم وتورم وألم.

4-قربة الماء الحار

بعد ظهور كدمة على الجلد، يمكن استخدام قربة الماء الحار أو وضع زجاجة مياه ساخنة في كيس وتركها على المنطقة المصابة عدة دقائق أكثر من مرة خلال اليوم، حيث تساعد الحرارة على استرخاء العضلات وتخفيف الألم.

5-فيتامين k

يعتبر فيتامين k من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على ضبط تجلط الدم والوقاية من السيولة والنزيف، لذا يمكن وضع كريم غني بفيتامين k على الجلد عند التعرض لكدمة مرتين بحد أدنى يوميًا.