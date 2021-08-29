صحة ورشاقة

كورونا في ليبيا.. 2003 إصابات جديدة و19 وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 2003 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 910 أشخاص، وتسجيل 19 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1109 إصابات و393 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 305 آلاف و793 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و75 حالة نشطة، ووفاة 4184 شخصا.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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