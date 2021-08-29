التطعيم الكامل ضد كورونا شرط دخول الأماكن العامة في أبوظبي بعد 20 سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات أن دخول الأماكن العامة في أبوظبي بعد 20 سبتمبر/ أيلول 2021، سوف يقتصر على المطعمين بالكامل فقط ضد كورونا.

وحثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن وباء كورونا في أبوظبي الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد، قبل أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الداعمة.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من هذه الجرعة هو تعزيز مناعتهم التزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وتابعت اللجنة أن هناك فترة سماح تتواصل حتى 20 سبتمبر المقبل، حتى يتمكن المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وأشارت إلى أنه بعد 20 سبتمبر المقبل، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.