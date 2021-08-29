صحة ورشاقة

التطعيم الكامل ضد كورونا شرط دخول الأماكن العامة في أبوظبي بعد 20 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات أن دخول الأماكن العامة في أبوظبي بعد 20 سبتمبر/ أيلول 2021، سوف يقتصر على المطعمين بالكامل فقط ضد .

وحثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن وباء كورونا في أبوظبي الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد، قبل أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الداعمة.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من هذه الجرعة هو تعزيز مناعتهم التزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وتابعت اللجنة أن هناك فترة سماح تتواصل حتى 20 سبتمبر المقبل، حتى يتمكن المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وأشارت إلى أنه بعد 20 سبتمبر المقبل، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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