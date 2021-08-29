شكرا لقرائتكم بيتكوين ملياردير شهير يعمل على بناء بورصة قد تغير النظام النقدي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخطط جاك دورسي، أحد أكبر دعاة بيتكوين، لبناء منصة مفتوحة لإنشاء بورصة لامركزية لـ بيتكوين من خلال شركته المؤسسة حديثاً TBD، وفقاً لتغريدة له يوم الجمعة.

وتعد البورصات اللامركزية أحد أنواع عمليات تبادل العملات المشفرة التي تسمح بالمعاملات من نظير إلى نظير دون الحاجة إلى وسيط.

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وأعاد مؤسس شركة تويتر، نشر تغريدة أصلية من قبل مدير مشروع TBD مايك بروك، الذي قدم بعض التوجيهات حول المكان الذي تتجه إليه الوحدة.

وقال بروك في "ثريد" من ثمانية أجزاء على موقع تويتر: "كان هناك الكثير من التكهنات حول ماهية TBD وما هو غير ذلك". "أردنا أخيراً مشاركة اتجاهنا، ولدينا بعض الأسئلة".

وأضاف بروك أن فريقه يعتقد أن بيتكوين ستكون العملة الأصلية للإنترنت. لكن المشكلة، كما أشار، هي أن تداول بيتكوين غالباً ما ينطوي على تبادل الأوراق المالية من خلال بورصة مركزية وتحت رقابة جهات أخرى، حيث أشار إلى نظام CashApp، وهي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول طورتها شركتا Square، وCoinbase، والتي تعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وقال: "في حين أن هناك العديد من المشاريع للمساعدة في جعل الإنترنت أكثر لامركزية، فإن تركيزنا ينصب فقط على نظام نقدي عالمي سليم للجميع".

ويسعى فريق TBD إلى الاستغناء عن العديد من الوسطاء الماليين المعروفين في البورصات من سماسرة وأمناء حفظ للأوراق المالية، حيث يستهدف المشروع إنشاء ما يعرف بـ on- and off-ramps، وهي عمليات تحويل الأموال النقدية وفئات الأصول إلى عملات بيتكوين والعكس.

وكتب: "فكر في الأمر على أنه بورصة لامركزية للعملات الورقية، بها بيتكوين كعملة أصلية".

تم إطلاق مشروع TBD، في يوليو الماضي، هي وحدة من Square، شركة المدفوعات التي أسسها دورسي ويشغل منصب رئيسها التنفيذي.

وقال بروك: "كما قلنا، سيتم تطوير هذه المنصة بالكامل في بروتوكولات عامة ومفتوحة المصدر، وستكون أي محفظة قادرة على استخدامها". "لا أساس أو نموذج حوكمة يتحكم فيه TBD".

وألمح إلى التكلفة وقابلية التوسع لأن بعض الفجوات التي يراها TBD حالياً، علاوة على القدرة على إنشاء بنية تحتية للتبادل تسمح بالمعاملات بين الأصول الرقمية الأخرى.