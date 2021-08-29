شكرا لقرائتكم قتلت بكابل.. آخر كلمات جندية أميركية ورسالة من صديقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كالنار في الهشيم انتشرت صور جندية أميركية وهي تحمل طفلاً أفغانياً خلال عملية الإجلاء الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت وفاتها أمس السبت في تفجير مطار كابل الذي نفذه داعش يوم الخميس الماضي.

ونعى عدد كبير من زملائها، الشابة الأميركية Nicole Gee، التي كانت تبلغ 23 عاماً، والتي قالت قبل أسبوع من وفاتها إنها "تعشق عملها"، وذلك في منشور على صفحتها في "إنستغرام" خط آخر كلماتها ربما قبل الموعد الدامي مع الموت.

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نصفي الآخر

فيما نشرت رفيقتها المقربة رسالة مطولة، عبر حسابها في "فيسبوك" تنعى فيها بكلمات مؤثرة أعز صديقاتها، وتستعيد ذكرياتهما سوياً.

وقالت Mallory Harrison وهي تتحدث عن نيكول "صديقتي المفضلة، وأختي إلى الأبد.. نصفي الآخر... كنا معا، عريفين معا، ثم رقباء معا.. أقمنا معاً لأكثر من 3 سنوات حتى الآن.. لا يمكنني وصف الشعور الذي ينتابني عندما أجبر نفسي على العودة إلى الواقع والتفكير في كيف لن أراها مرة أخرى.. كيف التقطت أنفاسها الأخيرة وهي تفعل ما تحب لتقتل في تفجير إرهابي".

الجندية الأميركية نيكول جي مع صديقتها المقربة مالوري هاريسون

كما أشارت إلى أن سيارة صديقتها لا تزال عند منزلها وقد استعملتها حين تعطلت مركبتها الخاصة، وتابعت "سيارتها ما زالت موجودة ولكن نيكول ذهبت للأبد".

وتابعت "أشعر بالراحة أنها غادرت الحياة وهي تحب ما تعمل، كانت من مشاة البحرية وكانت تحب الناس وكانت النور في نهاية النفق المظلم".

مساعدة النساء

يذكر أن نيكول من ولاية كاليفورنيا الأميركية. ومتزوجة من شاب أميركي يعمل أيضاً في المارينز. وأوكلت لها مهمة مساعدة النساء والفتيات في مطار كابل خلال عملية الإجلاء.

والسبت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أسماء الجنود الـ13 القتلى ليتبيّن أن بينهم الجندية جي والعنصر في قوات المارينز الأميركية، متوعدة بشن مزيد من الهجمات ضد داعش في أفغانستان رداً على التفجير الدامي.

يشار إلى أن آخر الإحصائيات كانت أشارت إلى أن عدد القتلى في الهجوم الإرهابي على مطار كابل بلغ 170، وإلى الآن لم يتم تحديد هوية 132 منهم. ومن بين القتلى ثلاثة أطفال، كما سقط عشرات الجرحى.