شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يحدد 9 أعراض للإصابة بمتغير دلتا لكورونا.. يشبه نزلة البرد الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن متغير دلتا لكورونا يختلف عن السلالات السابقة للفيروس التاجى، حيث أكد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" أنه أكثر خطورة من الأنواع الأخرى للفيروس، فهو شديد العدوى، ناهيك عن بعض البيانات التي تشير إلى أن متغير دلتا قد يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة في الأشخاص غير المحصنين، في هذا التقرير نتعرف على 9 أعراض للإصابة بمتغير دلتا لكورونا، بحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي وموقع "eat this".

أعراض متغير دلتا لكورونا

أعراض متغير دلتا لكورونا، بحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي تشمل ما يلى:

- قد يكون لديك أعراض سيئة مثل نزلات البرد

يسرد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أعراض متغير دلتا لكورونا تشمل احتقان أو سيلان الأنف والتهاب الحلق وتشير بعض الدراسات، بالإضافة إلى الأدلة القصصية، إلى أن أعراض الأنف والحنجرة هذه أكثر انتشارًا مع دلتا مقارنة بالسلالات الأخرى.

قال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدير دراسةZoe Covid Symptom ، إن دلتا يمكن أن تشعر "وكأنها نزلة برد سيئة" للشباب لهذا السبب من الضروري البقاء على اطلاع بأية أعراض وإجراء الفحوصات.



اعراض متغير دلتا لكورونا

- قد يكون لديك حمى أو قشعريرة مع متغير دلتا

يعد عدم تنظيم درجة الحرارة أمرًا شائعًا جدًا مع كورونا ولكن لا يزال بإمكانك الإصابة بكورونا بدون حمى.

قال الدكتور أنتوني فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن الحمى علامة على نجاح استجابتك المناعية لكنها علامة مقلقة إذا كان لديك واحدة من هذه الأعراض أثناء الجائحة.

- قد يكون لديك سعال

السعال الذى يرتبط بفيروس كورونا عادة ما يكون سعال جاف (غير منتج للبلغن) ، إلا إذا كان لديك حالة رئوية كامنة تجعلك تسعل البلغم أو المخاط عادة،" حسب دراسة Zoe Symptom Study. "ومع ذلك ، إذا كنت مصابًا بكورونا وبدأت في سعال البلغم الأصفر أو الأخضر، فقد يكون هذا علامة على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.



اعراض متغير دلتا لكورونا

قد يكون لديك ضيق في التنفس

إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس فاتصل بالطبيب، وقال مركز السيطرة على الأمراض "ابحث عن علامات التحذير الطارئة لكورونا إذا أظهر شخص ما أيًا من هذه العلامات ، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور:

-صعوبة في التنفس

-ألم أو ضغط مستمر في الصدر

-ارتباك جديد

-عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

-جلد أو شفاه أو أظافر شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون ، حسب لون البشرة.

الشعور بالتعب

التعب هو عرض شائع إذا أصبت بكوروناو يمكن أن يستمر أيضًا لمدة أطول من عام، وفقًا لدراسة جديدة كبيرة في مجلة لانسيت، حيث كان لدى أكثر من نصف الذين تمت دراستهم عرضًا واحدًا على الأقل لم يختف بعد الإصابة بعدوى كورونا، على الأقل بعد عام من الدراسة.

يقدر أن 30٪ من الأشخاص الذين يصابون بكورونا قد يعانون من هذه المشكلة، ووجد المؤلفون أن هؤلاء "الذين يصابون بكورونا طويل الأمد" يعانون من التعب أو ضعف العضلات ، ومشاكل في الحركة ، والألم أو الانزعاج ، والقلق أو الاكتئاب "من بين مشكلات أخرى منهكة.



اعراض متغير دلتا لكورونا

قد يكون لديك آلام في العضلات أو الجسم

حذر الدكتور فاوتشى من أن المصابون بأعراض كورونا طويلة الأمد يمكن أن يصابوا بـ "ألم عضلي" - أو آلام في الجسم - ويمكن أن تكون ناجمة عن عدوى أولية قد تشعر بأنها نوبة قلبية أو مجرد ألم في الرقبة، ولكنها غير عادية في مظهرها، حيث قد لا تعرف كيف حدثت إذا كان الأمر غريبًا حقًا، اشتبه في أنه "كورونا".



اعراض متغير دلتا لكورونا

قد يكون لديك صداع

الصداع الشديد، الذي وصفه أحد المرضى بأنه "شعور غريب داخل جسدي وقبضة ملزمة على رأسي ولكن لا شيء يشبه الوصف المعتاد لكورونا أطلق عليها آخرون اسم "آلات ثقب الصخور في رأسى".



اعراض متغير دلتا لكورونا

قد تفقد حاسة التذوق أو الشم

تعد الأعراض الأساسية الأصلية لعدوى كورونا وفقدان التذوق أو الرائحة أقل شيوعًا مما كانت عليه من قبل، ولكن لا يزال من الممكن حدوثها وهي علامة منبهة لكورونا.

مشاكل في الجهاز الهضمي

الغثيان أو القيء والإسهال من الأعراض التي يجب الانتباه إليها، أثبت فيروس كورونا أنه يعطل جميع أجهزة الجسم ، بما في ذلك الجهاز الهضمي.