شكرا لقرائتكم شاهد دباً يقتحم معهداً زراعياً في إيران.. ويعلق! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دب أسود اقتحم معهداً زراعياً جنوب إيران، السبت، إلا أنه علق في إحدى قاعاته. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الدب، وهو يتنقل في القاعة، وحاول التهجم على من أزعجه من الشباب.

من جهته، أعلن النائب الفني لإدارة البيئة في هرمزغان، ميثم قاسمي، أنه تم إلقاء القبض على الحيوان، حيث قال إنه تم "نقل الدب البلوشي الأسود الذي دخل معهد رودان الزراعي إلى موطنه الطبيعي بعد التخدير".

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وصرح قاسمي لوكالة "إرنا" مساء السبت أنه بعد ورود تقارير عن وجود الدب في المعهد بمدينة رودان، تم إرسال مجموعة من الخبراء على الفور إلى هناك.

كما أوضح أن "مدينة رودان هي واحدة من الموائل الرئيسية للدب الأسود البلوشي في مقاطعة هرمزغان".

إلى ذلك أكد أن حراس دائرة حماية البيئة في مدينة رودان سيواصلون القيام بدوريات في الأيام المقبلة من أجل حماية الدب البلوشي الأسود ومنع الأضرار المحتملة للمواطنين.